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TRAGÉDIA NA ŠTRKOVISKU: Pri Nitre našli potápači telo utopeného muža
Záchranári hľadali muža pod vodnou hladinou pomocou člna, trhacieho háku, lana, kotvy a ručného náradia.
Autor TASR
Komjatice 25. júna (TASR) - Muža, ktorý sa v stredu (24. 6.) stratil pod hladinou na štrkovisku pri obci Komjatice v okrese Nové Zámky, našli potápači mŕtveho. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre.
Hasiči boli k vodnej ploche Nová Štrkáreň privolaní 24. júna pred 16.45 h. Zasahovali príslušníci HaZZ z Nových Zámkoch i Šurian. Na mieste boli zdravotníci, Policajný zbor, poriečna polícia, potápači z hasičskej stanice Hálková i občianska stráž Komárno.
Záchranári hľadali muža pod vodnou hladinou pomocou člna, trhacieho háku, lana, kotvy a ručného náradia. „Snažili sa nimi zachytiť telo nezvestnej osoby. Bol predpoklad, že by sa osoba mohla nachádzať vo väčšej hĺbke. Preto bola na miesto udalosti vyžiadaná potápačská skupina, ktorá na vyhľadávanie využila podvodný dron s potápačom,“ informoval HaZZ.
Po nájdení a vytiahnutí osoby z vody si telo prevzala posádka záchrannej zdravotnej služby. „Obhliadajúci lekár konštatoval exitus. Po príchode súdneho lekára a policajného kriminalistického technika hasiči odovzdali miesto udalosti,“ doplnil HaZZ.
Hasiči boli k vodnej ploche Nová Štrkáreň privolaní 24. júna pred 16.45 h. Zasahovali príslušníci HaZZ z Nových Zámkoch i Šurian. Na mieste boli zdravotníci, Policajný zbor, poriečna polícia, potápači z hasičskej stanice Hálková i občianska stráž Komárno.
Záchranári hľadali muža pod vodnou hladinou pomocou člna, trhacieho háku, lana, kotvy a ručného náradia. „Snažili sa nimi zachytiť telo nezvestnej osoby. Bol predpoklad, že by sa osoba mohla nachádzať vo väčšej hĺbke. Preto bola na miesto udalosti vyžiadaná potápačská skupina, ktorá na vyhľadávanie využila podvodný dron s potápačom,“ informoval HaZZ.
Po nájdení a vytiahnutí osoby z vody si telo prevzala posádka záchrannej zdravotnej služby. „Obhliadajúci lekár konštatoval exitus. Po príchode súdneho lekára a policajného kriminalistického technika hasiči odovzdali miesto udalosti,“ doplnil HaZZ.