Na Strojníckej fakulte STU otvorili nový technologický hub
Pri príležitosti otvorenia nového priestoru udelili takisto medailu Aurela Stodolu Jánovi Lešinskému za jeho celoživotný pedagogický a vedeckovýskumný prínos pre SjF STU v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Na Strojníckej fakulte (SjF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave v piatok slávnostne otvorili nový technologický hub Alfa LAB. Podporiť má prepojenie študentov s modernými technológiami a aktuálnymi potrebami moderného priemyslu.
„Otvorenie technologického hubu Alfa LAB je pre nás významným krokom k tomu, aby sa študenti stretávali s reálnymi výzvami priemyslu a učili sa pracovať s modernými technológiami, ktoré dnes formujú automobilové inžinierstvo,“ uviedol prodekan pre spoluprácu s priemyslom a propagáciu štúdia Ján Danko. Priblížil, že v prostredí hubu budú môcť študenti testovať vlastné nápady, spolupracovať s odborníkmi z praxe, pracovať na projektoch so skutočným dosahom a rozvíjať kompetencie, ktoré im dávajú konkurenčnú výhodu na trhu práce.
Pri príležitosti otvorenia nového priestoru udelili takisto medailu Aurela Stodolu Jánovi Lešinskému za jeho celoživotný pedagogický a vedeckovýskumný prínos pre SjF STU v Bratislave. Otvorenie Alfa LABu bolo súčasťou programu prvého zasadnutia Priemyselnej rady SjF STU.
