Na ŠTS sa začal proces v kauze podvodu s dotáciami EÚ
Oskár B. vinu odmieta.
Autor TASR
Banská Bystrica 21. novembra (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa v piatok začal proces so starostom obce Dolný Bar v Trnavskom kraji Oskárom B., na ktorého podala Európska prokuratúra (EPPO) obžalobu týkajúcu sa podvodu s dotáciami EÚ pri výstavbe cyklotrasy. Viní ho z pokračovacieho zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a pokračovacieho prečinu subvenčného podvodu, oba trestné činy spáchané v štádiu pokusu. Oskár B. vinu odmieta.
Podľa obžaloby Oskár B. v roku 2018 požiadal o nenávratný finančný príspevok vo výške približne 758.000 eur na vybudovanie cyklotrasy, financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) vo výške 85 percent nákladov. Žiadosti o platbu podal v roku 2021 na nákup a použitie stavebného materiálu. Údajne mal pri tom použiť sčasti falošné doklady. Deklarovali nákup drahšieho stavebného materiálu, než bol lacnejší štrkopiesok vyťažený v rámci revitalizácie neďalekého rybníka financovanej z eurofondov.
Požadovaná platba sa napokon neuskutočnila, keďže pri kontrole na mieste sa podľa EPPO zistil nesúlad medzi niektorými požadovanými a skutočne použitými stavebnými materiálmi. Ako tiež tvrdí EPPO, obžalovaný týmto konaním spôsobil možnú škodu vo výške takmer 95.000 eur, zhruba 85.000 eur z ERDF a zvyšných skoro 10.000 eur z národných fondov.
Podľa obhajoby je žaloba nedôvodná. „Som nevinný,“ vyhlásil v piatok Oskár B. Využil svoje právo a odmietol vypovedať, nevylúčil však, že v ďalšom štádiu konania tak urobí.
V prípade dokázania viny hrozí starostovi trest odňatia slobody na šesť rokov. Okrem toho mu môže byť uložená pokuta tri milióny eur.
