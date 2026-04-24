Na STU sa cez víkend koná festival fantastiky
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa v piatok začína festival fantastiky, histórie a popkultúry SlavCon. Potrvá do nedele (26. 4.). V programe sú stretnutia s autormi, besedy s ilustrátormi, kostýmová súťaž, virtuálna realita či workshopy. TASR o tom informovali z organizačného tímu.
Téma devätnásteho ročníka festivalu Gildy, bratstvá, spoločenstvá zdôrazňuje jeho dlhoročné posolstvo - budovanie otvorenej a tolerantnej komunity nielen pre všetkých fanúšikov fantasy, sci-fi, hororu a popkultúry. Organizátori aj tento rok vytvárajú priestor na stretnutie nadšencov rôznych svetov, príbehov a herných univerz.
Program víkendu obohatia osobnosti slovenskej a českej literárnej scény. Návštevníci sa môžu tešiť na „dámu československej fantastiky“ Františku Vrbenskú, slovenskú spisovateľku Janu Plauchovú a ďalších. Majiteľka vydavateľstva Anna Olejárová predstaví svoju prvú rozprávkovú knihu Zorka a Iskerník medzi hviezdami. Svoje výtvarné začiatky počas besied rozoberú ilustrátori a výtvarníci Martina Pilcerová a Michal Ivan.
Festival po prvý raz predstaví samostatnú líniu venovanú počítačovým hrám. Pomocou virtuálnej reality a počítačov sa návštevníci budú môcť preniesť priamo do svetov svojich obľúbených hier.
Pre záujemcov o cosplay a kostýmy je pripravená kostýmová súťaž vhodná pre každého bez ohľadu na skúsenosti a vek.
Zúčastniť sa možno aj na zážitkových workshopoch, napríklad pohybových tréningoch od skupiny historických tancov. Predovšetkým pre mládež je určený workshop tvorby animácií s Tomášom Kozlíkom, základmi kresby prevedie Martin Luciak.
Počas celého festivalu si návštevníci môžu zahrať spoločenské hry aj navštíviť predajné stánky a prezentácie lokálnych umelcov.
SlavCon sa v Bratislave koná pravidelne, s malými prestávkami, už od roku 2006. Festival organizujú dobrovoľníci z občianskeho združenia SlavCon.
