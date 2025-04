Na STU v Bratislave sa cez víkend koná festival SlavCon

Bratislava 25. apríla (TASR) - Na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa od piatka do nedele (27. 4.) koná festival SlavCon 2025. Podujatie ponúka prednášky, workshopy a diskusie zamerané na fantasy, sci-fi, históriu alebo hry. Zúčastnia sa na ňom aj spisovatelia František Kotleta, Juraj Červenák či Jozef Žarnay. TASR o tom informovali z organizačného tímu festivalu.



Festival sa tento rok koná po 18. raz. „Chceme vytvoriť priestor pre ľudí, ktorých spájajú záujmy a nadšenie pre ich obľúbené knižné či filmové diela,“ uviedla hlavná organizátorka festivalu Martina Wimmerová. Súčasťou programu budú aj vzdelávajúce prednášky o technológiách, ekológii či nebezpečenstve dezinformácií.



Na festivale uvedie Kotleta do života tretiu časť svojej knižnej série Bratstvo krvi, ktorá v slovenskom preklade vychádza pod názvom Totálne do mŕtva. O svojich plánoch a zákulisí písania porozpráva spisovateľ historickej fantasy Červenák. Nového vydania sa podľa organizátorov dočká aj slovenská sci-fi pre mladých z pera Žarnaya - Prekliata planéta. V programe festivalu by nemala chýbať ani spisovateľka a lekárka Lívia Hlavačková či ilustrátor Michal Ivan.



Návštevníci sa môžu tešiť aj na kostýmovú súťaž, vyhodnotenie literárnej súťaže, tanečné vystúpenia alebo populárno-vedecký kvíz. Ďalších hostí a program možno nájsť na stránke festivalu.



SlavCon sa v Bratislave koná pravidelne, s malými prestávkami už od roku 2006.