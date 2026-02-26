< sekcia Regióny
Na STU zorganizovali prvý ženský deň pre vedkyne a podnikateľky
Večerný program pod názvom The Doers talks: Women in Business Evening sa zameral najmä na podporu žien v podnikaní.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Zdieľanie skúseností a prepájanie žien zo sveta vedy, biznisu a inovácií, ktoré prispeje k podpore a rastu podnikateľského potenciálu žien na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. S týmto cieľom usporiadal v stredu (25. 2.) Univerzitný technologický inkubátor Slovenskej technickej univerzity (STU) v spolupráci s Centrom uurópskych projektov STU, Doers United a Vienna Business Agency špeciálny deň zameraný na podporu žien v podnikaní a vo vede. TASR o tom informoval hovorca univerzity Juraj Rybanský.
„Ženský deň na STU ukázal, že prepájanie vedy, technológií a podnikania otvára ženám nové príležitosti meniť nápady na reálne riešenia pre spoločnosť,“ skonštatoval hovorca. Za silný príklad označil absolventku Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Helenu Ignačákovú, spoluzakladateľku startupu shealed, ktorá v štýle „from lab to launch“ vyvíja med-tech produkt zameraný na ženské zdravie. O potrebe podpory dievčat v technologických odboroch hovorila podľa Rybanského aj Petra Kotuliaková z iniciatívy Aj Ty v IT.
Večerný program pod názvom The Doers talks: Women in Business Evening sa zameral najmä na podporu žien v podnikaní. Hovorca priblížil, že dizajnérka a zakladateľka slovenskej značky prevažne ženskému publiku otvorene porozprávala o svojej podnikateľskej ceste, podnikaní s rodinou, o udržiavaní balansu medzi osobným a pracovným životom najmä z pohľadu matky a o potrebe vytrvalosti v podnikaní. Následná panelová diskusia s vystúpeniami zakladateliek a investoriek Petry Cihlářovej sa podľa Rybanského venovala prístupu ku kapitálu a príležitostiam v startup ekosystéme či ich pohľadom na vedenie a rast.
