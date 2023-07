Na Šturmanovej hore pri Revúcej má pribudnúť nová rozhľadňa

Revúca 29. júla (TASR) – V lesoch pri meste Revúca má vzniknúť nová, takmer 20 metrov vysoká, rozhľadňa. Postaviť ju plánuje spoločnosť Mestské lesy, Revúca, ktorá chce aj týmto spôsobom prispieť k rozvoju cestovného ruchu v lesoch v okolí mesta. Pre TASR to uviedol štatutárny zástupca spoločnosti Ladislav Szabó.



Zámer vybudovať v okolí Revúcej rozhľadňu pripravujú mestské lesy už niekoľko rokov. Vlani začiatkom roka podali žiadosť o získanie finančných prostriedkov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške takmer 40.000 eur podpísali v polovici júna 2023. Minulý rok vysúťažili aj dodávateľa stavby, cena predstavovala vyše 80.000 eur.



"Medzitým došlo pre infláciu k zvýšeniu cien. Odhadujeme, že náklady budú teraz okolo 100.000 eur, a preto bude väčšia časť nákladov na výstavbu hradená z našich vlastných zdrojov," dodal Szabó s tým, že aktuálne sa realizuje kontrola verejného obstarávania.



Za lokalitu výstavby rozhľadne zvolili svah Šturmanovej hory, ktorá sa nachádza medzi dolinami tokov Muráň a Zdychava severne od mesta Revúca. "Spodná časť rozhľadne bude vymurovaná z kameňa a na nej bude drevená nadstavba. Z 19,6 metra vysokej rozhľadne bude krásny výhľad na mesto Revúca, celú muránsku dolinu a hornatú krajinu Slovenského rudohoria," priblížil Szabó. Ako dodal, pre lepší prístup turistov by k rozhľadni chceli vybudovať aj náučný chodník, k lokalite by v budúcnosti mohla viesť aj cyklotrasa.



Výstavba rozhľadne súvisí aj s výročiami, spoločnosť Mestské lesy, Revúca oslavuje tento rok 30 rokov od svojho založenia a 166. výročie od odkúpenia lesov od Coburgovcov. "V súčasnosti sú celospoločenské funkcie lesa čoraz viac žiadané. Sme presvedčení, že les je potrebné v maximálne možnej miere pestovať prírode blízkym spôsobom. V našich lesoch takto hospodárime dlhodobo. Ponechávame staré stromy na dožitie a časti územia celkom bez zásahu. Zvyšuje sa tým nielen stabilita lesa, odolnosť voči klimatickým zmenám, ale aj biodiverzita a jeho rekreačné funkcie," skonštatoval Szabó.