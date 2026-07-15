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Na Štúrovej ulici bude uzavretý pravý jazdný pruh v smere do centra
Magistrát žiada motoristov o sledovanie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a uzávery.
Autor TASR
Košice 15. júla (TASR) - V Košiciach bude od stredy od 9.00 h do nedele (19. 7.) na Štúrovej ulici v smere do centra mesta uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a Štúrovou 44 vrátane odbočovacieho pruhu na Žižkovu ulicu. Informoval o tom košický magistrát na sociálnej sieti.
Uzavretá bude aj časť jedného odbočovacieho pruhu pre odbočenie z Kuzmányho doľava na Štúrovu. „Dôvodom je oprava havarijného stavu, ktorý spôsobili prepady vozovky na viacerých úsekoch cesty,“ uviedlo mesto.
Magistrát žiada motoristov o sledovanie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a uzávery. „Práce sa naplánovali na prázdninový čas, kedy je menšia intenzita dopravy,“ informoval.
Uzavretá bude aj časť jedného odbočovacieho pruhu pre odbočenie z Kuzmányho doľava na Štúrovu. „Dôvodom je oprava havarijného stavu, ktorý spôsobili prepady vozovky na viacerých úsekoch cesty,“ uviedlo mesto.
Magistrát žiada motoristov o sledovanie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a uzávery. „Práce sa naplánovali na prázdninový čas, kedy je menšia intenzita dopravy,“ informoval.