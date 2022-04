Na štyroch miestach v Starom Meste pribudli verejné defibrilátory

Bratislava 1. apríla (TASR) – Na štyroch bežne dostupných miestach v bratislavskom Starom Meste pribudli tzv. verejné defibrilátory. Jeden je vo vstupnej hale miestneho úradu na Vajanského nábreží, ďalšie sú nainštalované na domčeku v Medickej záhrade, na vonkajšej stene požiarnej zbrojnice pri trhovisku na Žilinskej ulici a v podbrání Zichyho paláca na Ventúrskej ulici. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.



Rozmiestnenie defibrilátorov nebolo jednoduché, keďže ide o pamiatkovú zónu a budovy podliehajú špeciálnemu ochrannému režimu. Komplikované bolo podľa dobrovoľných hasičov aj splniť podmienku ľahkej dostupnosti a mať ich zároveň tam, kde sa zníži miera možného poškodenia, napriek tomu, že sú prístroje prakticky nepredajné a vystopovateľné.



"Podstatné je, aby sa dostali do povedomia obyvateľov a v prípade potreby ich vedeli hneď identifikovať. Každá minúta medzi srdcovou zástavou a podaním pomoci zvýšiť počet úspešných resuscitácií," pripomenul člen staromestského dobrovoľného hasičského zboru Viktor Agocs s tým, že piaty defibrilátor je na základni hasičov.



Staromestskí hasiči zvolil typ prístroja, ktorý poznajú napríklad aj obyvatelia Viedne. "Urobili sme to cielene, keďže najviac turistov k nám chodí práve z Rakúska. Defibrilátor poznajú a v prípade potreby ho vedia použiť," doplnil Agocs.



Verejný defibrilátor dokáže obslúžiť každý, keďže funguje veľmi jednoducho. Po otvorení škatule "zapípa" a okamžite začne navigovať človeka, ktorý ho obsluhuje. Defibrilátor dokáže bez väčšej údržby slúžiť štyri roky, taká je výdrž batérie. Po jej výmene môže fungovať ďalej. Funkčnosť sa kontroluje každého štvrť roka.



Defibrilátory získali dobrovoľní hasiči prostredníctvom grantu SPP. Do budúcnosti plánujú rozmiestniť aj ďalšie, prípadne aj vylepšiť existujúce. Nainštalovať chcú kamerový systém.