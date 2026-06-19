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Na súd v kauze útoku na gymnáziu predvolajú rodičov obžalovaného
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025.
Autor TASR
Pezinok 19. júna (TASR) - Na hlavné pojednávanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, predvolajú na 14. júla rodičov obžalovaného Samuela S. Výsluch svedkov sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie, informoval predseda senátu ŠTS Milan Cisarik.
Rodičia obžalovaného sa majú na výsluch dostaviť do priestorov kežmarského pracoviska Okresného súdu Poprad, odkiaľ ich vypočujú prostredníctvom technických zariadení. Na júlovom hlavnom pojednávaní sa plánuje aj čítanie listín a vykonávanie dôkazov navrhnutých splnomocnencami poškodených. „Poškodení po podaní obžaloby predložili viacero listín, ktoré majú preukazovať ich nárok na náhradu škody,“ ozrejmil Cisarik.
Splnomocnenec poškodených počas piatkového hlavného pojednávania navrhol vypočuť ako svedka bývalého riaditeľa obvodného oddelenia Policajného zboru v Spišskej Starej Vsi. Z doposiaľ vykonaných výsluchov podľa neho vyplýva, že zavraždená zástupkyňa riaditeľky školy plánovala podať na obžalovaného trestné oznámenie. „Pred skutkom som nevedel, že na mňa niekto chcel podať trestné oznámenie,“ reagoval obžalovaný.
„K tomuto dôkaznému návrhu a k tomu, či by výpoveď tohto svedka mohla priniesť niečo nové, sa v tejto chvíli vyjadrovať nebudem. Zatiaľ nebolo rozhodnuté, či tento dôkazný návrh bude alebo nebude pripustený. Tak ako majú strany právo navrhovať dôkazy, súd má kompetenciu takýto návrh buď akceptovať, alebo aj nie,“ povedal pre TASR prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltýs.
Na piatkovom hlavnom pojednávaní sa prehrávali videozáznamy, ktoré na mieste činu vyhotovila polícia. „Hanbím sa za seba,“ povedal obžalovaný po prezretí videa. Okrem iného súd prehrával aj zvukové záznamy z volaní na tiesňovú linku bezprostredne po skutku.
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz.
Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.
Rodičia obžalovaného sa majú na výsluch dostaviť do priestorov kežmarského pracoviska Okresného súdu Poprad, odkiaľ ich vypočujú prostredníctvom technických zariadení. Na júlovom hlavnom pojednávaní sa plánuje aj čítanie listín a vykonávanie dôkazov navrhnutých splnomocnencami poškodených. „Poškodení po podaní obžaloby predložili viacero listín, ktoré majú preukazovať ich nárok na náhradu škody,“ ozrejmil Cisarik.
Splnomocnenec poškodených počas piatkového hlavného pojednávania navrhol vypočuť ako svedka bývalého riaditeľa obvodného oddelenia Policajného zboru v Spišskej Starej Vsi. Z doposiaľ vykonaných výsluchov podľa neho vyplýva, že zavraždená zástupkyňa riaditeľky školy plánovala podať na obžalovaného trestné oznámenie. „Pred skutkom som nevedel, že na mňa niekto chcel podať trestné oznámenie,“ reagoval obžalovaný.
„K tomuto dôkaznému návrhu a k tomu, či by výpoveď tohto svedka mohla priniesť niečo nové, sa v tejto chvíli vyjadrovať nebudem. Zatiaľ nebolo rozhodnuté, či tento dôkazný návrh bude alebo nebude pripustený. Tak ako majú strany právo navrhovať dôkazy, súd má kompetenciu takýto návrh buď akceptovať, alebo aj nie,“ povedal pre TASR prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltýs.
Na piatkovom hlavnom pojednávaní sa prehrávali videozáznamy, ktoré na mieste činu vyhotovila polícia. „Hanbím sa za seba,“ povedal obžalovaný po prezretí videa. Okrem iného súd prehrával aj zvukové záznamy z volaní na tiesňovú linku bezprostredne po skutku.
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz.
Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.