Na súde pokračovala kauza policajnej šikany chlapcov

Košice 13. októbra (TASR) - V kauze šikanovania šiestich rómskych chlapcov, ku ktorému malo dôjsť na policajnej stanici v Košiciach v marci 2009, pokračovalo v piatok hlavné pojednávanie na Mestskom súde v Košiciach. Zo zneužívania právomocí verejného činiteľa je obžalovaných desať vtedajších policajtov.



Súd na návrh obhajoby vypočul dvoch policajtov v pozícii svedkov a prečítal služobné hodnotenia obžalovaných, ako aj hodnotenia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR týkajúce sa poškodených a ich rodín. Ďalší termín pojednávania súd zatiaľ neurčil.



Návrh obhajoby na opätovný výsluch poškodených, dnes už dospelých mužov, súd odmietol. Sudkyňa poukázala na to, v konaní boli opakovane podrobovaní výsluchom, v čase skutku boli maloletí a uplynulo už 14 rokov. "Máme za to, že opätovný výsluch by do prípadu nevniesol nové svetlo," povedala predsedníčka senátu.



Na pojednávaní svedčila bývalá vedúca oddelenia služobnej kynológie na košickej polícii, ktorá po prepuknutí kauzy na príkaz nadriadeného vypočúvala poškodených chlapcov. Na priebeh vypočúvania si už veľmi nepamätala s tým, že išlo pre ňu o stresujúcu situáciu. V súvislosti s kauzou šikanovania detí uviedla, že podľa zvukového a obrazového záznamu, ktorý jej vtedy v rámci vyšetrovania ukázali, nevedela presne identifikovať, o akých policajtov a služobných psov išlo. "V živote by som nepovedala na svojich podriadených, že by boli schopní niečoho takého," uviedla zároveň k vtedajším obvineniam.



Súd napokon odročil pojednávanie na neurčito s tým, že obhajoba má lehotu desiatich dní na prípadné návrhy na doplnenie dokazovania. Prokuratúra nové dôkazy neavizovala. Ďalšie pojednávanie by mohol byť do konca tohto roka.



Kauza sa viaže na udalosti z 21. marca 2009. Šesť rómskych chlapcov z košického sídliska Luník IX vo veku desať až 16 rokov predviedli na Obvodné oddelenie PZ Košice - Juh pre podozrenie z lúpežného prepadnutia dôchodkyne. Podľa medializovaného videozáznamu policajti chlapcov ponižovali, vysmievali sa im, nútili ich dávať si navzájom facky či vyzliecť sa donaha. Deti mali podľa obžaloby aj biť, vulgárne im nadávať či huckať na ne služobné psy. Obžalovaní obvinenia odmietli.



Okresný súd (OS) Košice II v decembri 2019 obžalovaných oslobodil, čo odvolací krajský súd o rok potvrdil. Podľa verdiktu nebolo preukázané, že sa dopustili trestnej činnosti. Ústavný súd (ÚS) SR však v máji tohto roku rozsudok zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie.