Na šúľkovú nedeľu v L. Tepličke vynášali Morenu a varili šúľance

Liptovská Teplička 19. marca (TASR) – Vynášanie Moreny v nedeľu popoludní predviedli krojované dievčatá v obci Liptovská Teplička v okrese Poprad. Na rozdiel od iných oblastí Slovenska tento zvyk, symbolizujúci koniec zimy, robia v obci o týždeň skôr.



Vynášanie Moreny miestne zvanej Majmorena je tak v Liptovskej Tepličke už tradične súčasťou nedele tri týždne pred Veľkou nocou. Zapájajú sa do nej dievčatá z miestnych folklórnych súborov Tepličan a Turnička. "Minimálne 25-30 rokov sa to už u nás robí každoročne, samozrejme, počas covidu sa to nerobilo," uviedla pre TASR vedúca súborov Katarína Fedorová. Ako priblížila, dievčatá vždy najprv oblečú slamenú figurínu do kroja, ktorú potom v zástupe po dvojiciach nesú k mostu v strede obce, kde Morenu s rečňovankami vyzlečú z kroja, zapália a hodia do potoka. "Naši predkovia verili, že týmto spôsobom odohnali z dediny zimu, biedu a privolali jar a dobré časy," povedala.



Doplnila, že v tento deň sa zároveň v Liptovskej Tepličke nevarilo mäsité jedlo, ale šúľance, a preto ju volali "šúľková nedeľa". V obci v tejto súvislosti založili novú tradíciu, a to každoročnú súťaž vo varení a jedení šúľancov. Aj tento rok sa na nej zišli družstvá aj z okolitých obcí a miestnych organizácií. Každý súťažný tím pozostáva z troch ľudí, ktorí majú k dispozícii kilo múky, pol kila uvarených zemiakov, dve vajíčka a vodu. "Urobia si cesto a za 15 minút šúľajú dlhý šúľanec. Kto urobí najdlhší, získava pohár a je víťazom ročníka," priblížila Fedorová, ktorá má na obecnom úrade na starosti oblasť kultúry. Po tejto súťaži nasleduje ďalšia, keď sa šúľance pokrájajú, uvaria a ochutia opraženou strúhankou, cukrom a maslom. "Súťažné tímy jedia na rýchlosť 750 gramov šúľancov z jednej misky. Je z toho veľká zábava, lebo šúľance, keď s tým maslom trošku postoja, nejdú až tak dobre dole hrdlom," poznamenala s úsmevom. V jedení môžu súťažiť aj jednotlivci, muži, ženy i deti s menšími porciami.