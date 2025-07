Na súťaž Outbreak Europe pricestuje elita svetovej tanečnej scény

Banská Bystrica 15. júla (TASR) - Tanečníci z viac ako 90 krajín sveta opäť premenia Banskú Bystricu na centrum pouličnej kultúry, hudby a pohybu. Už po šestnásty raz sa od 24. do 27. júla uskutoční súťaž Outbreak Europe, v ktorej si tanečníci porovnajú svoje zručnosti v štýle breaking, ukážu vycibrené technické prvky a kreatívne pohyby. O titul šampióna zabojujú aj olympijskí medailisti. TASR o tom za organizátorov informoval Martin Gilian.



„Aj tento rok máme prihlásený rekordný počet súťažiacich v jednotlivých kategóriách. Najväčší počet prihlásených máme zatiaľ z Francúzska, Brazílie, no príjemným prekvapením je aj Taiwan, ktorý v počte prihlásených tanečníkov drží druhé miesto. Festival je vďaka tomuto medzinárodnému aspektu oveľa pestrejší a inšpiratívnejší. Každý rok sa nám darí zvyšovať počet zapojených krajín, z ktorých za nami tanečníci cestujú, čo je pre nás dôkazom kvality podujatia,“ konštatoval Gilian.



O víťazstvá v jednotlivých kategóriách záujem každoročne stúpa, o čom hovoria nielen počty prihlásených, ale aj účasť medzinárodne uznávanej tanečnej elity.



„Štandardne ponechávame v súťaži kategórie 1vs1 Bboy, 1vs1 Bgirl, 1vs1 Kid, 2vs2, ale pridávame tiež novinku 5vs5 Out for Fame, ktorej verejné semifinále sa uskutoční priamo na Námestí SNP pred očami okoloidúcich divákov. Tento rok tu budeme mať aj medailistov z vlaňajších letných olympijských hier v Paríži, bronzového B-Boy Victora a olympijského šampióna Phila Wizarda z Kanady,“ pripomenul Gilian.



Ako dodal, v ženských súbojoch predvedie to najlepšie zo svojich pohybov napríklad strieborná medailistka B-Girl Nicka z Litvy, ktorá prvýkrát vyhrala Outbreak Europe ako 14-ročná.