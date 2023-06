Na súťaži Inovatívny pôdohospodár ukázali študenti svoje zručnosti

Nitra 23. júna (TASR) - Viac ako 80 stredných odborných škôl z celého Slovenska sa prezentovalo na 30. ročníku celoštátnej výstavy Mladý tvorca, ktorá sa v piatok skončila v Nitre. Jej cieľom bolo podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie a zároveň vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania, ktorý reflektuje na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe, informovala Katarína Moravcová z nitrianskeho výstaviska.



Počas výstavy boli ocenené víťazné projekty súťaže Inovatívny pôdohospodár, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pre žiakov pôdohospodárskych stredných odborných škôl. Podľa štátneho tajomníka MPRV SR Martina Kováča agrosektor dlhodobo bojuje s nedostatkom mladej pracovnej sily, v sektore chýba aktuálne 15.000 pracovníkov. "Víťazné projekty potvrdzujú, že štúdiom niektorého z odborov získa mladý človek vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú v praxi veľký potenciál. Pôdohospodárstvo je rýchlo sa modernizujúcim a pre spoločnosť nenahraditeľným odvetvím s obrovským potenciálom a perspektívou pre mladých," skonštatoval Kováč.



V prvom ročníku súťaže súťažili trojčlenné tímy študentov v troch kategóriách, poľnohospodárske školy, potravinárske školy a lesnícke školy. Zadaním bolo vypracovať a multimediálne odprezentovať projekt inovácie z oblasti obhospodarovania, spracovania a výroby, ktorý vedie k dosahovaniu zníženia odpadov, emisií, spotreby vody a energií. O víťazoch jednotlivých kategórií informovalo MPRV SR.



V kategórii poľnohospodárske školy si víťazstvo odniesol projekt študentov levickej Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Premeňme odpad na vajcia. Študenti vytvorili chovné zariadenie na múčne červy, ktoré sú schopné okrem bioodpadu skonzumovať aj plasty či polystyrén. Tieto červy sú podľa projektu vhodnou bielkovinovou stravou pre hydinu vo veľkochove i v domácom prostredí.



V kategórii potravinárske školy zvíťazili študenti Strednej odbornej školy potravinárskej s projektom Skrytí nepriatelia v potravinách. Ten má za cieľ informovať a vzdelávať spotrebiteľov o zdravších alternatívach pri výbere potravín, aby sa pri kúpe rozhodovali nielen na základe ceny, ale aj zloženia. Študenti vytvorili brožúru a kartičku, na ktorej sú stručne a prehľadne uvedené plusy a mínusy bežne kupovaných potravín a nápojov, ktoré by mal pochopiť aj laik. Súčasťou kartičky je aj lupa, ktorá zväčší všetky informácie dôležité pre spotrebiteľov, aby mali svoj bežne kupovaný tovar pod väčšou kontrolou. Brožúru aj kartičku navrhujú distribuovať do čakární ambulancií všeobecných lekárov.



V kategórii lesnícke školy vyhodnotila odborná komisia ako najlepší projekt Art úľ, ktorého autormi sú študenti Strednej odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici. Navrhli a vyrobili funkčný včelí úľ z udržateľných materiálov ako konopná izolácia, drevená konštrukcia v spojení s hlinenou omietkou. Úľ má navyše zabudovaný sklený priezor, ktorý umožňuje sledovať dianie vo vnútri úľa.