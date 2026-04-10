Piatok 10. apríl 2026
Na súťaži Oddychovka v Bytči sa predstaví päť dychových telies

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Bytča 10. apríla (TASR) - Päť dychových telies zo Žilinského kraja sa predstaví v krajskom kole 28. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských, mládežníckych a malých dychových hudieb Oddychovka 2026. Ako informoval Matej Somr z Krajského kultúrneho strediska v Žiline, dejiskom krajského kola bude v sobotu 11. apríla od 14.00 h Kultúrny dom v Bytči.

Podujatie predstaví to najlepšie z regionálnej dychovej hudby. „Na pódiu sa predstavia dychové hudby Fatranka, Predmierčanka, Lúžňanka, súbor KaKaO a Mestský dychový orchester. Odborná porota bude hodnotiť ich interpretačnú úroveň, dramaturgiu aj celkový umelecký dojem,“ priblížil Somr.

Doplnil, že Oddychovka patrí medzi významné postupové súťaže v oblasti dychovej hudby na Slovensku a poskytuje priestor pre prezentáciu mladých talentov aj skúsených hudobníkov. „Súčasťou podujatia bude aj vystúpenie hudobného hosťa - Dychovej hudby Kolárovičanka,“ dodal Somr.
