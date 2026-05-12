Na súťaži Ve Skalici na rínečku vystúpili deti z Trnavského kraja
Autor TASR
Skalica 12. mája (TASR) - Na krajskej súťažnej prehliadke hudobného folklóru Ve Skalici na rínečku sa predstavili v sobotu (9. 5.) detskí interpreti ľudového spevu a hudby z Trnavského kraja, ktorí postúpili z regionálnych kôl. TASR o tom informovala Lucia Danišková zo Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici.
Predstavilo sa 19 súťažiacich v štyroch kategóriách - ľudové hudby, spevácke skupiny a duá, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti. Odborná porota pod vedením etnomuzikológa Petra Obucha hodnotila výkony účastníkov a rozhodla o postupujúcich do celoštátneho kola súťaže Vidiečanova Habovka.
Zlaté pásmo s priamym postupom získali ľudová hudba Zerda Zenekar z Dunajskej Stredy, dievčenská spevácka skupina Detského folklórneho súboru Tancovadlo z Piešťan, sólistka speváčka Karolína Škojcová z Mokrého Hája a sólistka inštrumentalistka Stela Císarová z Brestovian. Súčasťou podujatia bol aj rozborový seminár, počas ktorého porotcovia poskytli pedagógom mladých folkloristov odborné odporúčania pre ďalšiu prácu s interpretmi.
Súťaž je súčasťou celoštátnej postupovej prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka. Celoštátne kolo sa uskutoční od 12. do 14. júna v Habovke. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Podujatie organizačne pripravili Trnavský samosprávny kraj, ZOS v Senici, Mesto Skalica a Správa mestského majetku Skalica.
