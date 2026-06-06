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Na súťaži vo varení bryndzových halušiek sú zástupcovia piatich krajín

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Na snímke súťaž družstiev vo varení halušiek počas medzinárodnej súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek v sobotu 24. mája 2025 v Terchovej. Foto: FOTO TASR - Daniel Stehlík

Do súťaže sa prihlásili družstvá z Rumunska, Maďarska, Srbska, Česka a Slovenska.

Autor TASR
Terchová 6. júna (TASR) - Družstvá z piatich krajín sa v sobotu predstavia v terchovskom Amfiteátri nad Bôrami na medzinárodnej súťaži vo varení a jedení bryndzových halušiek. TASR o tom informoval organizátor podujatia Jozef Mičo. Do súťaže sa prihlásili družstvá z Rumunska, Maďarska, Srbska, Česka a Slovenska.

Celkovo sa do súťaže vo varení bryndzových halušiek zapojí 18 družstiev, na jednotlivcov čaká súťaž v jedení jedného kilogramu halušiek na čas, pití jedného litra žinčice či jedení jedného metra syrovej nite. „Záujemcov o individuálne súťaženie sme mali tak veľa, že sme z kapacitných dôvodov museli pozastaviť prihlasovanie a každá z troch disciplín bude mať 20 súťažiacich,“ poznamenal Mičo.

Okrem samotných súťaží sa o zábavu postarajú speváčka Sima Magušinová, skupiny Sokoly a Ploštín Punk, folkloristi z Ťažkej muziky a heligonkári Jarky Jelínkovej. Vyhlásenie výsledkov hlavnej súťaže sa očakáva po 16.00 h a bude spojené aj s ocenením mladej osobnosti z Terchovskej doliny.
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