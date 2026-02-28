Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na Svätoplukovom námestí v Nitre je protest proti progresivizmu

Ľudia, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Na pódiu sa striedajú viacerí rečníci vrátane splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára

Autor TASR
Nitra 28. februára (TASR) - Na Svätoplukovom námestí v Nitre sa v sobotu popoludní koná protest proti progresivizmu. Zhromaždenie nadväzuje na predchádzajúce protesty v Košiciach a Žiline.

Na pódiu sa striedajú viacerí rečníci vrátane splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Vystúpil aj hudobník Marián Greksa.

Organizátori poukazujú na podľa nich škodlivosť progresivizmu na spoločnosť, rodinu a ľudské práva. Zdôrazňujú toleranciu odlišných názorov. Postupne avizujú protesty aj v ďalších mestách SR.
