< sekcia Regióny
Na Svätoplukovom námestí v Nitre stojí 14-metrová vianočná jedlička
Mesto pôvodne plánovalo osadiť na námestie 30 rokov starú a 14 metrov vysokú jedľu srienistú, ktorá vyrástla v mestskej časti Zobor.
Autor TASR
Nitra 10. novembra (TASR) - Na Svätoplukovom námestí v Nitre už stojí vianočný strom. Vyše 50-ročnú, 14 metrov vysokú jedľu daroval mestu súkromník z mestskej časti Krškany, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.
Mesto pôvodne plánovalo osadiť na námestie 30 rokov starú a 14 metrov vysokú jedľu srienistú, ktorá vyrástla v mestskej časti Zobor. Stromček sa však pri nakladaní zlomil v oblasti rozvetvenej koruny. Mesto muselo hľadať nový vianočný strom.
V tomto roku osadí mesto Nitra tri vianočné stromčeky. Okrem hlavného na Svätoplukovom námestí ďalšie dva umiestnia v mestskej časti Chrenová pri Kine Lipa a v mestskej časti Klokočina pri centre Sandokan. Na Chrenovej bude vianočná jedľa z Kalvárie, na Klokočine bude stáť smrek, ktorý vyrástol v záhrade domu na Zobore. Vianočné mestečko bude v tomto roku otvorené od 28. novembra do Silvestra.
Mesto pôvodne plánovalo osadiť na námestie 30 rokov starú a 14 metrov vysokú jedľu srienistú, ktorá vyrástla v mestskej časti Zobor. Stromček sa však pri nakladaní zlomil v oblasti rozvetvenej koruny. Mesto muselo hľadať nový vianočný strom.
V tomto roku osadí mesto Nitra tri vianočné stromčeky. Okrem hlavného na Svätoplukovom námestí ďalšie dva umiestnia v mestskej časti Chrenová pri Kine Lipa a v mestskej časti Klokočina pri centre Sandokan. Na Chrenovej bude vianočná jedľa z Kalvárie, na Klokočine bude stáť smrek, ktorý vyrástol v záhrade domu na Zobore. Vianočné mestečko bude v tomto roku otvorené od 28. novembra do Silvestra.