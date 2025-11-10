Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na Svätoplukovom námestí v Nitre stojí 14-metrová vianočná jedlička

Mesto pôvodne plánovalo osadiť na námestie 30 rokov starú a 14 metrov vysokú jedľu srienistú, ktorá vyrástla v mestskej časti Zobor.

Nitra 10. novembra (TASR) - Na Svätoplukovom námestí v Nitre už stojí vianočný strom. Vyše 50-ročnú, 14 metrov vysokú jedľu daroval mestu súkromník z mestskej časti Krškany, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Mesto pôvodne plánovalo osadiť na námestie 30 rokov starú a 14 metrov vysokú jedľu srienistú, ktorá vyrástla v mestskej časti Zobor. Stromček sa však pri nakladaní zlomil v oblasti rozvetvenej koruny. Mesto muselo hľadať nový vianočný strom.

V tomto roku osadí mesto Nitra tri vianočné stromčeky. Okrem hlavného na Svätoplukovom námestí ďalšie dva umiestnia v mestskej časti Chrenová pri Kine Lipa a v mestskej časti Klokočina pri centre Sandokan. Na Chrenovej bude vianočná jedľa z Kalvárie, na Klokočine bude stáť smrek, ktorý vyrástol v záhrade domu na Zobore. Vianočné mestečko bude v tomto roku otvorené od 28. novembra do Silvestra.
