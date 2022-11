Na Svätoplukovom námestí v Nitre už osadili vianočný strom

Nitra 14. novembra (TASR) - Svätoplukovo námestie v Nitre od pondelka zdobí vianočný strom. Ako informovala radnica, mesto ho získalo od darcu z mestskej časti Čermáň.



Adventné trhy sa v Nitre začnú 25. novembra a potrvajú do 23. decembra. "Predajcovia majú možnosť predĺžiť predaj až do 6. januára 2023," uviedol mestský úrad. Ten pred časom informoval, že do vianočného mestečka bolo schválených 34 predajcov.



Vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí ponúka darčeky, remeselnícke výrobky a občerstvenie. Okrem toho v ňom návštevníci aj tento rok nájdu kultúrny program.