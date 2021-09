Na svätú omšu so Svätým Otcom do Šaštína prišlo viac ako 50.000 ľudí

Šaštín-Stráže 15. septembra (TASR) - Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska - prišlo v stredu na svätú omšu s pápežom Františkom do Šaštína viac ako 50.000 ľudí. Pápež ju slávil na záver štvordňovej pastoračnej cesty na Slovensku. Informuje o tom tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).



Svätý Otec prešiel pred začiatkom svätej omše vo svojom papamobile pomedzi sektory na otvorenom priestranstve pri národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Ešte pred tým pozdravil ľudí v uliciach Šaštína. Pápež pred svätou omšou venoval osobitný priestor aj spoločnej modlitbe s biskupským zborom Slovenska na posvätnej pôde pútnickej svätyne.







Po svätej omši čaká hlavu katolíckej cirkvi rozlúčka na letisku a odlet do Ríma.



Pápež František sa zaradil medzi najvýznamnejšie návštevy Šaštína. V roku 1987 navštívila Šaštín dnes už svätá Matka Tereza. Svätý Ján Pavol II. sa modlil v miestnej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie počas svojej druhej pastoračnej návštevy Slovenska (1995). V súčasnosti Šaštín každoročne hostí približne 200 domácich a 40 zahraničných pútí. Celkovo príde do Šaštína ročne takmer 200.000 pútnikov.