Na Symbolickom cintoríne pribudli 4 nové tabuľky s menami obetí hôr

Vysoké Tatry 18. októbra (TASR) - Na Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese vo Vysokých Tatrách pribudli štyri nové tabuľky so štyrmi menami obetí hôr. Už túto sobotu (21. 10.) si ich spolu s ďalšími ľuďmi, ktorí prišli v horách o život, uctia na symbolickej spomienke. Informovala o tom Správa Tatranského národného parku (TANAP).



"Spomienkový program ostáva rovnaký ako po minulé roky. Zvon v kaplnke sa rozozvučí o 11. hodine. Prečítaním mien obetí, ktoré sa ocitli v štatistikách horských záchranárov na slovenskej i poľskej strane Tatier od ostatnej pietnej spomienky, vzdajú jej účastníci hold všetkým, ktorí horám obetovali vlastný život. Pietny akt uzavrie svätá omša," uvádza Správa TANAP-u.



Od poslednej spomienky pribudlo na cintoríne meno poľského horolezca a inštruktora športového lezenia Kacpera Tekieliho, ktorého v máji strhla vo švajčiarskych Alpách lavína. Tabuľku pod Ostrvou má aj horolezec Matúš Brezovský, ktorý zahynul po páde na Mont Blancu ešte v roku 2019. Ďalšia tabuľka patrí inštruktorovi vysokohorskej turistiky Jánovi Jamborekovi, ktorého pri schádzaní zo Zlobivej zasiahla v auguste 2021 padajúca skala. Posledná tabuľka nesie meno Renáty Uhlárovej, dlhoročnej členky Klubu slovenských turistov, ktorej pred dvomi rokmi pri zostupe z Kriváňa zlyhalo srdce. V najbližších dňoch by mali osadiť pamätnú tabuľku aj Dawidovi Urbańczykovi, ktorý v júni zahynul po páde z Batizovského štítu.



"Momentálne sa v limbovom háji nachádza 404 tabuliek s 554 menami obetí hôr. Ak budú priať podmienky, ešte do soboty k nim pribudne aj pamätná tabuľa venovaná murárskemu majstrovi Michalovi Orolinovi a jeho pomocníkom Jánovi Orolinovi i Jánovi Svitaňovi. Tí spolu s tesárom Jozefom Keďuchom v roku 1936 postavili kaplnku v areáli Symbolického cintorína," dodáva Správa TANAP-u, ktorá sa ako správca stará aj o údržbu celého areálu vrátane povestných detvianskych krížov a kaplnky. V nej sa nachádza zvon s mottom : "Mŕtvym na pamiatku, živým na výstrahu!"



Tento rok ochranári zreparovali štyri z vyše 70 drevených krížov. Ešte pred letnou sezónou opravili aj dva mostíky v areáli. Cintorín slávnostne otvorili v auguste 1940, od roku 1963 je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Autorom myšlienky takéhoto symbolického miesta je český maliar Otakar Štáfl. Na lokalitu sa od 1. novembra až do 14. júna vzťahuje sezónna uzávera.