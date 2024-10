Na Symbolickom cintoríne si uctili obete hôr, pribudli nové tabuľky

Vysoké Tatry 19. októbra (TASR) - Na Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese vo Vysokých Tatrách si po roku opäť uctili obete hôr. Prečítaním mien, ktoré v štatistikách horských záchranárov na slovenskej i poľskej strane pribudli od poslednej pietnej spomienky, vzdali prítomní hold všetkým, ktorí v horách prišli o to najcennejšie - vlastný život. Sobotňajší pietny akt uzavrela svätá omša.



Od minulej jesene pribudli v limbovom háji pod Ostrvou ďalšie tabuľky. Momentálne sa ich na Symbolickom cintoríne nachádza 407 s 558 menami. "Za každou tabuľkou je meno a za každým je príbeh a rodina, ktorá spomína. Dnes je také smutné výročie, je to desať rokov, keď počas Sherpa Rallye po páde zahynul František Kele, ktorý tam bol ako divák," pripomenul Peter Spitzkopf zo Správy Tatranského národného parku (TANAP). Medzi menami na tabuľkách sú napríklad aj horári, ktorých zastrelili ešte v roku 1921.



Na kolegov záchranárov prišiel v sobotu spomínať aj zástupca riaditeľa Horskej záchrannej služby Igor Trgiňa. "Je tu čas na zamyslenie sa a ja by som pri tejto príležitosti apeloval na ľudí, že pri pohybe v horách sa vystavujú určitému objektívnemu nebezpečenstvu a správnymi rozhodnutiami ho vedia výrazne znížiť a vrátiť sa z hôr živí a zdraví," upozornil s tým, že v tomto roku si Vysoké Tatry vyžiadali už 15 ľudských životov.



Symbolický cintorín pri Popradskom plese je národnou kultúrnou pamiatkou. Z tohto dôvodu sa umiestňovanie tabuliek riadi presnými pravidlami, schvaľuje ich Kuratórium Symbolického cintorína a ich inštalovanie má na starosti Stredisko starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy TANAP-u. Tá sa ako správca stará aj o údržbu areálu vrátane povestných detvianskych krížov a kaplnky, v ktorej sa nachádza zvon s mottom "Mŕtvym na pamiatku, živým na výstrahu!". "Svojvoľné upevňovanie tabuliek v areáli sa považuje za poškodzovanie pamiatky," upozornila hovorkyňa Správy TANAP-u Nina Obžutová.



Citlivo pri návšteve tohto pietneho miesta v horách je potrebné pristupovať aj k zanechávaniu stôp v podobe odpadu najmä zo sviečok. Tie je treba po tichej spomienke sfúknuť, vziať si so sebou a nenechávať na pietnom mieste. Obžutová zároveň dodáva, že táto lokalita nie je návštevníkom prístupná po celý rok. Od 15. decembra do 30. apríla sa na ňu vzťahuje sezónna uzávera.



Od minuloročnej pietnej spomienky zamestnanci Správy TANAP-u opravili päť z vyše 70 drevených krížov, ktoré špeciálne pre toto miesto vyrobili detvianski majstri. Okrem toho osadili aj 80 metrov nového zábradlia v areáli cintorína.



Pietne miesto slávnostne otvorili v auguste 1940. S myšlienkou zriadiť v Tatrách takéto pietne miesto prišiel ešte v 20. rokoch 20. storočia český maliar Otakar Štáfl. V roku 1963 bol Symbolický cintorín zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR.