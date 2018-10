Na symbolickom cintoríne vo Vrátnej si uctili obete horských nešťastí

Podľa náčelníka Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (OS HZS) Malá Fatra Juraja Ondruša pribudlo od posvätenia symbolického cintorína v roku 1998 v Malej Fatre 47 obetí.

Terchová 21. októbra (TASR) – Dvadsiatou pietnou spomienkou na symbolickom cintoríne vo Vrátnej si v nedeľu uctili horskí záchranári, obyvatelia Terchovej a pozostalí pamiatku obetí horských nešťastí v Malej Fatre.



Podľa náčelníka Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (OS HZS) Malá Fatra Juraja Ondruša pribudlo od posvätenia symbolického cintorína v roku 1998 v Malej Fatre 47 obetí. "Ošetrili sme 1702 ťažkých zranení, 2006 ľahkých zranení a boli sme pri 274 pátracích akciách," povedal Ondruš s tým, že do vybudovania cintorína zahynulo v Malej Fatre 52 ľudí.



"Chceme vždy pomôcť, ale nie vždy sa to podarí. Keby ľudia rešpektovali výstrahy – lavínové nebezpečenstvo, nepriazeň počasia, dalo by sa predísť mnohým nešťastiam," zdôraznil náčelník OS HZS Malá Fatra.







Svätú omšu na symbolickom cintoríne celebroval vojenský ordinár František Rábek. "Horská záchranná služba je vlastne služba a pomoc ľuďom v horách, v nebezpečenstve, v ohrození života, zdravia, v obete služby. Vaša služba je svojim spôsobom sprítomnením Kristovej služby. On sa cez vás približuje k ľuďom. Cez vás im podáva pomocnú ruku, zachraňuje ich, pomáha im. Má to obrovskú hodnotu. Cez vás, cez vašu službu a vašu prítomnosť sa ľudia aj tu v prírode stretajú s Božou láskou," prihovoril sa horským záchranárom Rábek.



O vytvorenie symbolického cintorína vo Vrátnej sa zaslúžila Horská záchranná služba. Hlavným dôvodom bolo prejavenie úcty obetiam hôr, ako aj poučenie a varovanie návštevníkov hôr. HZS chcela sústrediť na jedno miesto tabule a symboly, ktoré príbuzní a pozostalí umiestňovali na rôznych miestach v horstve. Symbolický cintorín otvorili a posvätili v duchu motta "Mŕtvym na pamiatku, živým pre výstrahu" 25. júla 1998.