Na tajch Klinger sa vracia plaváreň ako kedysi

Banská Štiavnica 21. júla (TASR) - Na jednom z najvyhľadávanejších banskoštiavnických tajchov Klinger vzniká historická plaváreň ako kedysi. Tzv. plaváreň s dreveným mólom bola na tajchu vybudovaná ešte v polovici 19. storočia, funkčná bola až do 70. rokov 20. storočia. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica chce jej vybudovaním zlepšiť podmienky rekreačného využívania tajchu, zabezpečí totiž pohodlný vstup do vody a kúpanie pre všetky vekové kategórie.



„Na vode bola kedysi umiestnená plávajúca plošina ukotvená k brehu a k nej viedla lávka. Medzi dvoma plávajúcimi plošinami bolo vodnopólové ihrisko a na vnútorných okrajoch plošín štartovacie bloky pre plavcov. V tomto období sa muži a ženy kúpali oddelene. Ženy doobeda a muži poobede. Rozhodli sme sa vdýchnuť nový život tomuto historickému projektu a zlepšiť možnosti využitia tajchu," uviedol výkonný riaditeľ OOCR Región Banská Štiavnica Igor Kuhn.



Podpredseda predstavenstva OOCR Ľudovít Kaník priblížil, že tzv. plaváreň tvorí systém plávajúcich betónových pontónov, ktoré majú životnosť 50 rokov. Sú bezúdržbové, odolné voči zovretiu ľadom a vedia prekonať kolísanie hladiny. Pontóny majú palubu obloženú drevom, z brehu sa na ne ľudia dostanú po lávke. Na pontóne budú osadené rebríky na pohodlný vstup do vody.



S realizáciou projektu, ktorý podporila Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja cez členský príspevok v OOCR Región Banská Štiavnica, začali v pondelok 20. júla. Keďže sú prístupové cesty ku Klingeru veľmi úzke, strmé a lesnaté, najväčšou výzvou bola práve doprava a umiestnenie betónových modulov na hladinu jazera. Pri tejto úlohe preto okrem miestnej stavebnej firmy pomáhali aj Ozbrojené sily SR. Plaváreň na Klingeri slávnostne otvoria 30. júla.