Sobota 9. máj 2026
Na Tatranskej elektrickej železnici bude štyri dni výluka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Vysoké Tatry 9. mája (TASR) - Na Tatranskej elektrickej železnici bude v priebehu budúceho týždňa prebiehať výluka. Prostredníctvom webovej stránky mesta Vysoké Tatry o tom informovala Železničná spoločnosť Slovenska (ZSSK). Obmedzenie potrvá od pondelka 11. do štvrtka 14. mája v úseku Starý Smokovec - Vyšné Hágy.

Pre spoľahlivejšiu a bezpečnejšiu železničnú dopravu bude na trati Starý Smokovec - Tatranská Polianka - Vyšné Hágy prebiehať úprava infraštruktúry. V dôsledku výlukových prác bude na uvedenom úseku zavedená náhradná autobusová doprava,“ uviedol národný dopravca.

Autobusy budú pre cestujúcich pristavené v Starom Smokovci na autobusovej zastávke, v Novom Smokovci na hlavnej ceste pri odbočke k hotelu Atrium a v častiach Sibír, Tatranské Zruby, Tatranská Polianka a Nová Polianka tiež na autobusovej zastávke. V časti Danielov dom a Vyšné Hágy budú cestujúci nastupovať a vystupovať na zastávkach Železníc SR.
