< sekcia Regióny
Na Tatranskej ulici v B. Bystrici sa začína výstavba parkovacích miest
Autor TASR
Banská Bystrica 27. apríla (TASR) - Na Tatranskej ulici na banskobystrickom sídlisku Sásová sa začína s výstavbou dvoch nových parkovísk. Na ulici, ktorá v meste patrí z pohľadu statickej dopravy k najproblémovejším lokalitám, pribudne takmer 100 nových parkovacích miest. Na tlačovom brífingu o tom v pondelok informoval primátor Ján Nosko.
Výstavbu nových parkovísk za bytovými domami na Tatranskej ulici chce banskobystrická samospráva realizovať už niekoľko rokov. „Tento proces nám zdržiavalo bratislavské Združenie domových samospráv. Konečne v závere roka sme dostali právoplatné stavebné povolenie. Zámerom je vybudovať takmer 100 parkovacích miest a prístupové cesty z Tatranskej ulice. Bude tu vybudované aj verejné osvetlenie, bude tu zeleň, retenčné nádrže na dažďovú vodu, aby sme v prípade prívalových dažďov odľahčili kanalizáciu,“ priblížil Nosko s tým, že súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia chodníkov. Dodal tiež, že v prípade ďalších dvoch plánovaných parkovísk samospráva stále čaká na vyjadrenie stavebného úradu.
Výstavba nových parkovacích miest bude stáť približne 1,2 milióna eur, projekt bude financovaný z mestského rozpočtu. „Toto je jeden z tých projektov, kde reálne budú končiť financie, ktoré mesto po prevzatí parkovacieho systému do správy mesta využije na budovanie nových parkovacích miest na sídliskách,“ doplnil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.
Zhotoviteľ stavby, spoločnosť Metrostav, si stavenisko na Tatranskej ulici plánuje prebrať v utorok (28. 4.). „Následne nás čaká vytýčenie inžinierskych sietí. Po ich vytýčení a dohode so správcami začneme prekládku. Po preložení inžinierskych sietí, počítame, že by to mohlo trvať tak dva mesiace, by sme sa pustili do hlavného tela objektu, teda do vybudovania spevnených plôch,“ priblížil za spoločnosť Metrostav Matúš Mačej s tým, že celý projekt má byť dokončený do 15 mesiacov. Práce podľa jeho slov prinesú i dočasné obmedzenia či zvýšenú prašnosť, ktorú bude firma eliminovať kropením.
Tatranská ulica patrí v Banskej Bystrici k lokalitám s najproblematickejším parkovaním, na jednosmernej ceste býva problémom aj prejazd záchranných zložiek či autobusov MHD. Samospráva verí, že výstavba nových parkovacích miest situáciu zlepší, naplánovanú má aj rekonštrukciu samotnej cesty.
„Verím, že sa nám podarí v nasledujúcom období zaviesť režimové opatrenia tak, aby sme skutočne využili všetky tie plochy, ktoré sa v tejto lokalite nachádzajú a je možné ich použiť na parkovanie, aby sme hlavnú cestu odľahčili čo možno najviac,“ skonštatoval Nosko.
