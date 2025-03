Na Tatranskom galavečere odovzdali výročné ceny mesta

Vysoké Tatry 15. marca (TASR) - Významné osobnosti, ktoré sa pričinili o rozvoj mesta Vysoké Tatry, ocenili v sobotu (15. 3.) na jubilejnom 20. tatranskom galavečere. Vyvrcholil tak seriál kultúrnych a spoločenských podujatí Dni mesta Vysoké Tatry, ktoré pripomínajú výročie zjednotenia tatranských osád do jedného samosprávneho celku.



Cenu mesta za celoživotné dielo udelili Elene Dolinkovej, bývalej zdravotnej a sociálnej sestre, ktorá sa aj na dôchodku angažuje vo farskej charite. Do športovej siene slávy uviedli Jozefa Krasuľu, in memoriam, dlhoročného aktívneho lyžiara a reprezentanta Československa. Cenu primátora za čin roka získal kolektív Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na čele s Milanom Majerským za obnovu Cesty Slobody. Poďakovanie za prácu ocenených pre mesto Vysoké Tatry vyjadril na podujatí aj sociálnej sieti primátor mesta Jozef Štefaňák.



Tatranský galavečer sa koná každoročne v rámci dní mesta na oslavu založenia mesta Vysoké Tatry. K zjednoteniu tatranských osád do jedného samosprávneho celku došlo 15. marca 1947.