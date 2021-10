Na Technickej fakulte SPU v Nitre pribudlo nové Centrum 3D technológií

Nitra 7. októbra (TASR) – Na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre spustili nové Centrum 3D technológií. Projekt v hodnote 75.000 eur realizovala univerzita v priebehu ôsmich rokov, keď v ňom postupne pribúdali zariadenia na 3D tlač a skenovanie.



Ako informovala Renáta Chosraviová z SPU, súčasťou centra sú aj tri technológie zobrazovania virtuálnych objektov. Jedným z nich je stereoskopické zobrazenie virtuálneho priestoru pomocou virtuálnych okuliarov. „Ďalším spôsobom zobrazovania je zmiešaná realita. Sú to prakticky okuliare s head-up displejom. Človek vidí reálny svet a do neho je možné v reálnom čase niečo dopremietať s tým, že to vidí iba ten konkrétny človek. Zmiešaná realita umožňuje interakciu s okolím a informáciami,“ vysvetlil Juraj Baláži z SPU. Ako pripomenul, centrum je tiež vybavené technológiou rozšírenej reality.



Podľa dekana technickej fakulty Romana Gálika nové Centrum 3D technológií skvalitní vzdelávanie študentov a zároveň otvára možnosti na spoluprácu medzi fakultami SPU a domácimi aj zahraničnými univerzitami. „Máme tiež ambíciu vytvoriť nové možnosti pre spoluprácu našej fakulty s priemyselnou sférou,“ skonštatoval Gálik. „Je to perspektívna oblasť, ktorá je ľahko implementovateľná a nie je veľmi investične náročná. Métou odborníkov Centra 3D technológií sú metrologické 3D skenery, ktoré sa dajú využiť v priemysle a výrazne spresňujú snímanie dát,“ doplnil Róbert Drlička z SPU.