Na Technickej univerzite vo Zvolene ocení Živica Zelené školy
Autor TASR
Zvolen 9. septembra (TASR) - Na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO) si prevezme certifikát Zelená škola 65 slovenských zariadení. Ocenenie za zmeny vo výučbe o životnom prostredí im udelí Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica. TASR o tom informoval hovorca TUZVO Ján Lichý s tým, že ocenenie bude 11. septembra.
Akcia bude zavŕšením spoločného dvojročného úsilia žiakov, zamestnancov školy a rodičov, ktorí prispeli konkrétnymi krokmi k ochrane životného prostredia. Ocenenie získa aj Základná škola Hrnčiarska vo Zvolene, ktorá si vybrala tému odpad. Množstvo nevytriedeného odpadu znížila o štvrtinu, produkciu plastov o 44 percent a papiera o 22 percent.
Na začiatku certifikačného obdobia si každá zapojená škola zvolí jednu z prioritných tém, napríklad voda, energia, zeleň a ochrana prírody či doprava a ovzdušie. Následne počas dvoch rokov zavádza konkrétne opatrenia na zlepšenie. Manažérka programu a lektorka Živice Zuzana Gallayová spomenula, že sú školy, ktoré znížili množstvo jednorazového riadu na nulu, spotrebu energie o tretinu či zvýšili výučbu vonku o stovky hodín. Do najväčšieho environmentálneho vzdelávacieho programu na Slovensku je aktuálne zapojených viac ako 180 škôl.
Deň Zelenej školy ponúkne vo štvrtok (11. 9.) aj praktické workshopy. Pedagógovia a žiaci sa môžu zapojiť do minikurzu bezodpadového varenia, workshopu o bezpečnej a ekologickej doprave do škôl alebo si pozrieť praktickú ukážku toho, čo sa skrýva v kozmetike. Účastníci navštívia mestský park Lanice i prírodný cintorín Záhradu spomienok na Zlatom potoku vo Zvolene.
CEEV Živica organizuje podujatie v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene. Od vzniku Fakulty ekológie a environmentalistiky v roku 1992 na univerzite vyučujú samostatný predmet Environmentálna výchova. „Jeho absolventi sú zdrojom informácií z oblasti ekológie a environmentalistiky pre svoje okolie a motivujú svojich kolegov, rodinu a celú spoločnosť k zmene ich vzťahu k životnému prostrediu,“ konštatoval rektor TUZVO Rudolf Kropil.
