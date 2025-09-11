< sekcia Regióny
Na Technickej univerzite vo Zvolene ocenila Živica Zelené školy
Prvýkrát si ocenenie prevzala Základná škola v Zubrohlave v okrese Námestovo.
Autor TASR
Zvolen 11. septembra (TASR) - Na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO) si vo štvrtok prevzalo certifikát Zelená škola 65 slovenských zariadení. Ocenenie za zmeny vo výučbe o životnom prostredí im udelilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica. TASR o tom informoval Tomáš Kušnír zo Živice.
Prvýkrát si ocenenie prevzala Základná škola v Zubrohlave v okrese Námestovo. „Množstvo zmiešaného komunálneho odpadu sa jej podarilo znížiť správnym separovaním o 28 percent, výrazne viac, ako si stanovila,“ pripomenul. Doplnil, že v tejto téme sa vyučujúci a žiaci zamerali aj na minimalizáciu odpadu na školských akciách. Pri dekorovaní používali rozložiteľné prírodné materiály.
Opakovane získala certifikát Základná škola Družstevná pri Hornáde (okres Košice-okolie), ktorá ušetrila viac ako 30 percent energie, čo je aktuálne aj v kontexte rastúcich cien energií. Živica zdôraznila, že cieľu výrazne pomohla praktická obnova budovy a modernizácia priestorov viedla k efektívnejšiemu energetickému hospodáreniu.
Certifikát opakovane získala aj Materská škola Hollého v Hlohovci. Tejto škôlke sa podarilo eliminovať sto percent jednorazového riadu. Namiesto jednorazových pohárov, tanierov a slamiek, ktoré by inak skončili na smetisku, vyhlásili zbierku šálok. Škôlka tak objavila krásu v rozmanitosti a týmto krokom ušetrila ročne 24 až 30 vriec odpadu.
Ďalších šesť škôl získalo diplom Na ceste k Zelenej škole. Akcia bola zavŕšením spoločného dvojročného úsilia žiakov, zamestnancov školy a rodičov, ktorí prispeli konkrétnymi krokmi k ochrane životného prostredia. Na začiatku certifikačného obdobia si každá zapojená škola zvolila jednu z prioritných tém, napríklad voda, energia, zeleň a ochrana prírody či doprava a ovzdušie. Následne počas dvoch rokov zavádzala konkrétne opatrenia na zlepšenie. Do najväčšieho environmentálneho vzdelávacieho programu na Slovensku je aktuálne zapojených viac ako 180 škôl.
Deň Zelenej školy ponúkol aj praktické workshopy. Pedagógovia a žiaci sa mohli zapojiť napríklad do minikurzu bezodpadového varenia. CEEV Živica organizovala podujatie v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene.
