Na Technickej univerzite vo Zvolene sa začal akademický rok

Zvolen 28. septembra (TASR) – Na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO) sa v pondelok začal zimný semester akademického roka 2020/2021. „Je vysoko pravdepodobné, že v priebehu zimného semestra prejdeme na kombinovanú, respektíve dištančnú metódu výučby. Bol by som však veľmi rád, keby sme absolvovali prezenčnou metódou výučbu aspoň počas niekoľkých úvodných týždňov,“ uviedol pre TASR rektor TUZVO Rudolf Kropil.



Vedenie univerzity a jej krízový štáb v spolupráci s vedením fakúlt pracujú na alternatívach úpravy harmonogramu výučby v zimnom semestri. „Tieto úpravy budú prijaté podľa vývoja epidemiologickej situácie,“ doplnil.



Škola sa však pripravila aj na najhorší scenár vývoja šírenia ochorenia COVID-19, v tomto prípade sa výučba presunie do online priestoru. Učitelia absolvovali školenie, ako využívať aplikácie na tímovú prácu. V prvých týždňoch chce TUZVO na tento spôsob vzdelávania pripravovať najmä nových študentov. Na online spôsob vzdelávania si na univerzite zabezpečili notebooky a kamery, ktoré budú rozdelené do učební alebo priamo vyučujúcim na katedry.



Opatrenia čakajú aj na viac ako 100 zahraničných študentov, ktorí do Zvolena prichádzajú študovať. Z tohto počtu je 79 českých študentov, 19 je z Ukrajiny, ostatní sú z Rumunska, Nemecka, Maroka, Chorvátska a Holandska. „Všetci musia spĺňať usmernenia schválené krízovým štábom, ktoré vymedzujú podmienky najmä pre študentov prichádzajúcich z rizikových krajín alebo regiónov. U nich sa vyžadujú testy a určitý počet dní strávených v izolačnom centre, ktoré máme zriadené na internátoch,“ ukončil rektor.