Na Tradičnej chuti Podpoľania dominovali polievky, vyhral demikát

Slatinské Lazy 15. júna (TASR) - Regionálne, často už zabudnuté polievky hrali prím na 8. ročníku súťaže Tradičná chuť Podpoľania, ktorá sa konala v sobotu v Slatinských Lazoch v okrese Detva. Víťazom v tejto kategórii sa v konkurencii ďalších 13 súťažných tradičných polievok stal demikát dvojčlenného družstva kuchárov z Lieskovca v okrese Zvolen.



"Náš demikát robíme z cibuľky, slaninky a zemiakov, ktoré najskôr spolu popražíme. Pridáme papriku, soľ a korenie a zalejeme vodou. Povaríme tak, aby sa uvarili zemiaky a potom to všetko zmixujeme, pridáme bryndzu so smotanou a všetko necháme už len "prebublať". Kto chce, môže si nakoniec do taniera pridať ešte slaninku a kyslú smotanu," priblížil recept víťazného demikátu Branislav Šimunky. Jednu ingredienciu ale nespomenul. "To je naše tajomstvo, ktoré robí lieskovský demikát výnimočným," dodal.



Tradičná chuť Podpoľania býva spolu s Tradičnou chuťou Hontu oslavou regionálnej stredoslovenskej gastronómie. Kuchári sa prezentujú tradičnými jedlami, ktoré sa v rodinách dedia z generácie na generáciu. Často sa k nim po rokoch vracajú aj dcéry a synovia, ktorí ich začnú variť v neskoršom veku. "Recepty nosíme tak akosi prirodzene už dlhé roky v hlave. Tieto jedlá varila niekedy moja mama aj stará mama," povedala TASR Anna Hukelová zo Zvolene, ktorá spolu s kolegyňou Evou Hedvigyovou súťažili s baraňou polievkou a haluškami s ovčím syrom.



Ako pre TASR uviedla predsedníčka združenia Tradičná chuť regiónov Oľga Luptáková, v Slatinských Lazoch súťažilo v štyroch kategóriách asi 20 súťažiacich jednotlivcov či dvojčlenných družstiev. Pripravili rekordných 25 tradičných jedál, všetky najmä z miestnych surovín.



Súťaž Tradičná chuť Podpoľania sa na budúci rok bude konať v obci Dúbravy v okrese Detva.