Na tradičnej Kvapke krvi v Levoči sa zúčastnilo viac ako 30 darcov
Autor TASR
Levoča 11. decembra (TASR) - V predvianočnom období sa v levočskej nemocnici uskutočnila tradičná decembrová Kvapka krvi. Vo štvrtok prišli darovať krv nielen dobrovoľní darcovia z celého regiónu, ale aj zamestnanci samotnej nemocnice. Ich spoločné úsilie pomohlo doplniť zásoby krvi na obdobie, ktoré patrí z hľadiska potrieb transfúzií medzi najnáročnejšie v roku. Marketingová manažérka prevádzkovateľa nemocnice Jarmila Ševčíková informovala, že v tento deň prišlo krv darovať 31 ľudí, z toho štyria prvodarcovia.
Mnohí z prvodarcov podľa nej priznali, že práve toto obdobie roka ich motivovalo urobiť niečo zmysluplné a pomôcť ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. K darcom sa pridali pracovníci z rôznych oddelení - sestry, lekári, administratívni pracovníci či technický personál. Celkovo darovali 14 litrov krvi.
V tomto týždni zároveň ocenili dlhoročných stálych darcov krvi. Magdaléna Lesňáková, vedúca sestra detského oddelenia, získala Zlatú plaketu Slovenského Červeného kríža za viac ako 40 odberov krvi. Rovnako významné ocenenie získal aj Martin Krendželák, sanitár z psychiatrického oddelenia, ktorý sa dlhodobo venuje darcovstvu krvi. Riaditeľ nemocnice František Lešundák ocenil vysokú účasť darcov aj zamestnancov. „Keď vidíme, že sa naši zamestnanci aktívne zapájajú do darovania krvi, je to pre nás jasný signál, že hodnoty zdravotníctva skutočne žijeme. Sme hrdí na každého jedného darcu a ďakujeme, že aj v predvianočnom zhone mysleli na tých, ktorí krv potrebujú,“ podotkol.
Primár hematologicko-transfúziologického oddelenia Rastislav Osif zdôraznil, že zimné mesiace patria medzi najkritickejšie. „December býva náročný. Máme vyšší počet pacientov, viac úrazov a menej darcov. Preto si vážime každého, kto sa v tomto období rozhodne darovať krv. Účasť verejnosti aj zamestnancov nemocnice je pre nás nesmierne povzbudzujúca a dôležitá,“ skonštatoval na záver.
