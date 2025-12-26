< sekcia Regióny
Na tradičnej plaveckej 24-hodinovke v B. Bystrici sa pokúsia o rekordy
Posledné tohtoročné športové podujatie v meste pod Urpínom otvorí primátor Ján Nosko, ktorý odpláva úvodných 100 metrov spolu s bývalým aktívnym športovcom Jozefom Ivanom.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. decembra (TASR) - Záver roka v Banskej Bystrici opäť spestrí tradičná Banskobystrická plavecká 24-hodinovka. Bude to jej 27. ročník a na mestskej plavárni na Štiavničkách odštartuje v pondelok (29. 12.) o 12.00 h. Návštevníci budú môcť využiť 1,5-hodinový vstup zdarma a každý účastník, ktorý odpláva 100 metrov pre zdravie, dostane diplom s darčekom. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že podujatie bude spojené aj s pokusmi o niekoľko rekordov.
Ten návštevnícky padol v minulom roku, keď bezplatný vstup na plaváreň využilo 3212 ľudí a svojich 100 metrov pre zdravie odplávalo celkovo 2299 ľudí. Najstarší plavec mal 90 rokov, najstaršia plavkyňa o tri roky menej. Zaplávať si prišli aj návštevníci z Francúzska, Kolumbie, Holandska, Kanady, Nemecka či Turecka a Veľkej Británie.
Posledné tohtoročné športové podujatie v meste pod Urpínom otvorí primátor Ján Nosko, ktorý odpláva úvodných 100 metrov spolu s bývalým aktívnym športovcom Jozefom Ivanom. Účasť na podujatí ohlásil aj 91-ročný senior, ktorý by sa tak stal najstarším účastníkom podujatia.
„Záujem o účasť zaujímavých osobností na našom tradičnom podujatí potvrdzuje jeho popularitu. Verím, že sa na plaveckej 24-hodinovke vystrieda mnoho obyvateľov, ktorí každoročne dokazujú, že šport majú Banskobystričania v krvi. Odplávaním svojich 100 metrov pre zdravie a pohybom si spestria sviatočné obdobie,“ uviedol Nosko.
Úvodných 100 metrov pod vodou na jeden nádych zapláva odchovanec domáceho plaveckého klubu Dukla Banská Bystrica Matej Majling, ktorý je držiteľom viacerých slovenských rekordov v bazénových disciplínach freedivingu. „Jeho osobné maximum v statickej apnoe, respektíve zadržaní dychu v úplnom pokoji pod vodou, je sedem minút a 19 sekúnd. Pred tromi týždňami bol v Sydney súčasťou štafety zloženej z deviatich elitných freediverov z Austrálie, Nového Zélandu a Európy, ktorá sa postarala o Guinessov svetový rekord, keď počas 24 hodín zaplávali spolu 98 kilometrov pod vodou,“ doplnila vedúca oddelenia športu magistrátu Jana Bajnoková.
Počas noci z 29. na 30. decembra od 23.00 do 8.00 h sa o zabezpečenie kontinuálneho plávania pokúsi Filip Guzma. Tento ultrabežec sa vráti do bazéna, v ktorom sa ako 18-ročný naučil plávať, aby tu symbolicky zdolal plavecký „polmaratón“ v dĺžke 21,1 km.
