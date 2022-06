Na transplantáciu a darcov orgánov čakajú v SR stovky pacientov

Košice 6. júna (TASR) - Na Slovensku čaká na transplantáciu viac ako 400 pacientov, ktorých život závisí od darcov. Uviedol to prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti (STS) a riaditeľ Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Ľuboslav Beňa pri príležitosti pondelkového Svetového dňa transplantácií.



"Napriek pandemickému obdobiu v roku 2021 slovenské transplantačné pracoviská zachránili život spolu 160 pacientom. Uskutočnilo sa 117 transplantácií obličiek, 26 transplantácií pečene a 17 transplantácií sŕdc," skonštatoval.



Darovaním orgánu v prípade smrti mozgu je možné zachrániť život viacerým ťažko chorým ľuďom. Darovať je možné sedem orgánov, najčastejšie sa odoberajú srdce, pľúca, obličky, pečeň, pankreas, ale aj tkanivá ako napríklad rohovky. Takáto pomoc inému je najvyšším prejavom šľachetnosti a ľudskosti, informovala hovorkyňa UNLP Monika Krišková.



Obličku možno darovať aj za života. Môžu tak urobiť ľudia v príbuzenskom vzťahu, medzi ktorými je genetická súvislosť. Orgán na transplantáciu môže darovať aj geneticky nepríbuzný darca – napríklad manžel, kolega, priateľ, čo sa nazýva emočná spriaznenosť. "Darovanie orgánu je možné len s udaním konkrétneho príjemcu, ktorému chce darca transplantáciou pomôcť. Darcovstvo bez určenia príjemcu sa aktuálne posudzuje špecialistami na medicínsku legislatívu. K darovaniu orgánu za života sa vyjadrujú aj etické komisie," vysvetlil Beňa.



UNLP patrí k štyrom pracoviskám na Slovensku, kde realizujú transplantácie obličiek. Benefitom transplantácie obličky podľa odborníka je, že transplantovaný pacient žije dlhšie ako pacient liečený dialýzou. Aj kvalita jeho života je vyššia a cena liečby je po úspešnej transplantácii nižšia.



V košickej nemocnici úspešne rozvinuli program laparoskopických odberov obličiek od živých darcov tzv. HARS nefrektómia. Za ostatných sedem rokov touto metódou úspešne zrealizovali 46 odberov.



Počet pacientov čakajúcich na transplantáciu obličky má v posledných rokoch mierne klesajúci trend. Na Slovensku na ňu čaká aktuálne 261 pacientov, z toho 102 v regióne košického transplantačného centra. Pribúda však pacientov, ktorí čakajú na druhú alebo tretiu transplantáciu. Nájsť vhodného darcu pre týchto pacientov je zložitejšie, a preto zväčša čakajú dlhšie. Aj samotná transplantácia je náročnejšia z chirurgického a imunologického hľadiska. "V tomto roku sa nám podarilo odtransplantovať 41-ročnú ženu, pre ktorú to bola jej tretia transplantácia. Na obličku čakala 11 rokov. Skrátenie doby čakania na transplantáciu je jednou z aktuálnych výziev transplantačnej medicíny," skonštatovala primárka Transplantačného oddelenia UNLP Tatiana Baltesová.



V Transplantačnom centre UNLP vykonajú ročne 45 až 50 transplantácií obličiek od mŕtvych darcov a päť až desať transplantácií od darcov živých. V roku 2015 začali s programom krížových transplantácií. "Je to vzájomná výmena orgánov u dvoch párov, pokiaľ priame darcovstvo nie je možné pre nezhodu krvnej skupiny medzi darcom a príjemcom alebo pre prítomnosť protilátok proti darcovským bunkám u príjemcu. Podarilo sa nám to štyrikrát v rámci nášho centra a raz v spolupráci s kolegami v Transplantačnom centre v Martine. Snažíme sa zlepšiť celoslovenskú koordináciu tohto programu a v budúcnosti sa zapojiť do spolupráce so zahraničnými centrami," doplnila Baltesová.