Na trase letného autobusového spojenia pod Tatrami pribudli zastávky

Prešov 29. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pár dní po spustení nového letného autobusového spojenia pod Tatrami pridal na trase ďalšie zastávky pre turistov. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Autobus jazdí na trase Poprad - Štrbské Pleso. Po novom letný spoj zastavuje aj v Lučivnej a Štrbe. "Až do 15. októbra tak bude premávať na trase Poprad – Svit – Lučivná – Štrba – Tatranská Štrba – Štrbské Pleso. A to od pondelka do nedele každú hodinu od 7.00 h do 19.55 h," povedala Heilová.



Z Popradu odchádza prvý spoj o 7.00 h, posledný o 19.00 h, späť zo Štrbského plesa ide prvý spoj o 7.55 h, posledný o 19.55 h.



"Cieľom tejto novinky je znižovať počet áut vo Vysokých Tatrách a využívať systém P+R (park and ride), teda odparkovať auto a pokračovať autobusom. Samospráva chce tiež odbremeniť turistov od hľadania parkoviska v Tatrách. Spoje zároveň dopĺňajú zubačku a tvoria spoločne hustejšiu dopravnú obsluhu," priblížila Heilová s tým, že turisti môžu spoje využiť od 15. júla do 15. októbra.