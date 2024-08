Na trase Vrútky-Strečno nebudú cez víkendov premávať linkové autobusy

Žilina 4. augusta (TASR) - V čase čiastočnej uzávery cesty I/18 sa musia cestujúci pripraviť na meškanie autobusových spojov zo Žiliny do Strečna, Stráňav, Martina a späť. V úseku Strečno - Vrútky dôjde od pondelka (5. 8.) počas pracovných dní k čiastočnému obmedzeniu dopravy, počas víkendov k úplnej uzávere cesty. Informoval o tom Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).



Počas pracovných dní od 5. augusta do 20. septembra bude doprava čiastočne obmedzená, doprava na ceste I/18 bude riadená svetelnou signalizáciou. Počas víkendov (od 10. 8. - 11. 8. do 28. 9. - 29. 9.), s výnimkou víkendu 31. augusta až 1. septembra, bude doprava úplne obmedzená, cesta I/18 bude úplne uzavretá.



"Cyklobusové spoje č. 101, 103, 104, 106 linky 509401 Turčianske Teplice - Martin - Žilina nebudú prevádzkované počas úplnej uzávery cesty počas víkendov. Počas víkendu 31. augusta a 1. septembra, keď nebude úplná uzávera cesty I/18, cyklobusové spoje budú premávať," doplnil ŽSK.