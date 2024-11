Na trase z Galanty do Serede, Trnavy a opačne dôjde k výluke vlakov

Galanta 9. novembra (TASR) - Na železničnej trase smerujúcej z Galanty do Serede, Trnavy a opačne dôjde pre úpravu infraštruktúry k plánovanej výluke vlakov. Uskutoční sa v termíne od 23. do 27. novembra. Vlaky budú nahradené autobusmi. Mesto Galanta o tom informovalo na sociálnej sieti.



"V dôsledku výlukových prác bude na uvedenom úseku zavedená náhradná autobusová doprava (NAD). Vlaky budú nahradené autobusmi v úseku Galanta - Gáň. Skoré ranné vlaky (do 7.30 h) a večerné vlaky (po 19.00 h) budú premávať podľa bežného cestovného poriadku," priblížila radnica.