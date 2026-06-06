< sekcia Regióny
Na trať Nitra - Radošina sa vydal zážitkový retrovlak Radošinka
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík na tlačovej konferencii pred sobotnou jazdou retrovlaku vyzdvihol záujem verejnosti o tento typ zážitkovej turistiky.
Autor TASR
Nitra 6. júna (TASR) - Historický parný retrovlak Radošinka sa v sobotu ráno vydal na celodenný výlet dlhé roky nevyužívanou traťou medzi Nitrou a obcou Radošina v okrese Topoľčany. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík na tlačovej konferencii pred sobotnou jazdou retrovlaku vyzdvihol záujem verejnosti o tento typ zážitkovej turistiky.
„Verím, že to, čo dnes spúšťame, bude o niekoľko rokov vnímané ako začiatok novej tradície nášho kraja,“ podčiarkol Becík. Vlak cestou do Radošiny zastavuje v Zbehoch, Nových Sadoch a vo Veľkých Ripňanoch. Program v Radošine bude zameraný najmä pre deti v nadväznosti na nedávny Medzinárodný deň detí. Vlak sa vráti naspäť do Nitry približne o 18.36 h.
Za projektom stojí NSK v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu (KOCR) Nitriansky kraj a Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu (NOCR). Retrovlak bude premávať raz mesačne od júna do septembra, s odchodom vždy o 9.16 h z Nitry a o 16.00 h späť z Radošiny. „Prvý parný retrovlak, ktorý vyštartoval 6. júna, je do posledného miesta vypredaný. Takýto obrovský záujem verejnosti sme nečakali,“ ozrejmil podpredseda NSK Jozef Stankovský.
Ďalší výlet parným vlakom sa v sobotu 18. júla ponesie v znamení Divadla Hlavina z Radošiny, v polovici augusta (15. 8.) štartuje z Nitry cyklovlak, ktorý dopraví ľudí do obce Radošina a odtiaľ sa už môžu vydať na spoločnú túru regiónom spolu so sprievodcom. Koncom septembra (29. 9.) bude hlavnou témou zase vinobranie, regionálne chute a vinárske tradície kraja.
„Každý termín sme navrhli tak, aby oslovil iný typ návštevníka - rodiny, milovníkov kultúry, aktívnych turistov aj gurmánov,“ ozrejmil predseda KOCR Nitriansky kraj Dušan Rampašek. Predseda NOCR Andrej Berkes doplnil, že považuje retrovlak za symbolický most medzi mestom a vidiekom.
„Verím, že to, čo dnes spúšťame, bude o niekoľko rokov vnímané ako začiatok novej tradície nášho kraja,“ podčiarkol Becík. Vlak cestou do Radošiny zastavuje v Zbehoch, Nových Sadoch a vo Veľkých Ripňanoch. Program v Radošine bude zameraný najmä pre deti v nadväznosti na nedávny Medzinárodný deň detí. Vlak sa vráti naspäť do Nitry približne o 18.36 h.
Za projektom stojí NSK v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu (KOCR) Nitriansky kraj a Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu (NOCR). Retrovlak bude premávať raz mesačne od júna do septembra, s odchodom vždy o 9.16 h z Nitry a o 16.00 h späť z Radošiny. „Prvý parný retrovlak, ktorý vyštartoval 6. júna, je do posledného miesta vypredaný. Takýto obrovský záujem verejnosti sme nečakali,“ ozrejmil podpredseda NSK Jozef Stankovský.
Ďalší výlet parným vlakom sa v sobotu 18. júla ponesie v znamení Divadla Hlavina z Radošiny, v polovici augusta (15. 8.) štartuje z Nitry cyklovlak, ktorý dopraví ľudí do obce Radošina a odtiaľ sa už môžu vydať na spoločnú túru regiónom spolu so sprievodcom. Koncom septembra (29. 9.) bude hlavnou témou zase vinobranie, regionálne chute a vinárske tradície kraja.
„Každý termín sme navrhli tak, aby oslovil iný typ návštevníka - rodiny, milovníkov kultúry, aktívnych turistov aj gurmánov,“ ozrejmil predseda KOCR Nitriansky kraj Dušan Rampašek. Predseda NOCR Andrej Berkes doplnil, že považuje retrovlak za symbolický most medzi mestom a vidiekom.