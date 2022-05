Na trať sa opäť vráti Hanička, sezónu otvoria aj na Spišskom hrade

Spišské Podhradie 27. mája (TASR) - Pod Spišský hrad sa po zimnej prestávke opäť vráti na trať tradičný motorový vláčik Hanička. Letnú turistickú sezónu cez víkend slávnostne otvoria aj na Spišskom hrade. Primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta pre TASR uviedol, že cestovné sa na koľajovej atrakcii oproti predošlým rokom meniť nebude a prvých záujemcov mašinka odvezie v sobotu 28. mája.



"Motorový vozeň 810 odštartuje tohto roku svoju šiestu sezónu. Na trase Spišské Podhradie – Spišské Vlachy bude jazdiť až do 4. septembra počas víkendov päťkrát denne," priblížil Kapusta. Návštevníci a všetci nadšenci vlakovej dopravy tak budú mať možnosť aj takýmto spôsobom spoznávať región Spiša.



"Jazdy vláčika Hanička sú plynule napojené na vlakové spoje z Košíc, Margecian, Popradu či Bratislavy. Osobnú dopravu na trati zabezpečí mesto v spolupráci s LTE Slovakia a Klubom železničných historických vozidiel Poprad," doplnil primátor. Kapacita vozňa je 70 osôb a počas sezóny prevezie v priemere približne 3000 turistov.



Spišský hrad patrí k najnavštevovanejším turistickým destináciám i múzejným objektom na Slovensku. "Tento rok je situácia veľmi špecifická, pretože tzv. horný hrad je súčasťou komplexnej rekonštrukcie a nie je pre návštevníkov prístupný," uviedla Dáša Uharčeková Pavúková zo Spišského múzea v Levoči. Sprístupnené je stredné nádvorie, kde v dosiaľ návštevníkom neprístupných priestoroch inštalovali novú expozíciu o histórii hradu a a dolné nádvorie hradu. Tam v jednej z obranných veží, ktoré neboli nikdy prístupné, pripravili expozíciu Bez milosti a súcitu - mučiareň na Spišskom hrade.



"Oficiálne otvorenie letnej sezóny pod názvom Májové veselenie sa začne o 13. hodine dobovým sprievodom a stavaním mája pre hradnú pani, o ktoré sa postarajú súbory Krompašan a Smižančanka. V poobedňajšom programe vystúpia skupiny historického šermu Páni Spiša, Tormen s dobovou hudbou a divadelným humorným spracovaním tortúry mučenia – Upaľovanie bosorky," priblížila Uharčeková Pavúková. Vyvrcholením otvorenia sezóny bude večerný program od 20. hodiny, súčasťou ktorého je koncert Ľudovej hudby Stana Baláža pod názvom Jak še mace? a ohňová šou.



Počas letnej sezóny si pre návštevníkov na hrade pripravili viacero podujatí. "V júni sa môžu tešiť na Hradohranie, Deň detí či koncert Abba Symphony. V júli to budú Tajomné noci so živými sochami a v auguste festival súHRADnice či hudobná šou klavírneho virtuóza Jozefa Hollého," vymenovala Pavúková Uharčeková.