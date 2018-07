Nový osobný vlak do Kvetoslavova bude premávať v pracovných dňoch o 17.05 h, späť do Bratislavy sa bude vracať o 17.50 h.

Bratislava 16. júla (TASR) - Na trati Bratislava - Kvetoslavov pribudne od pondelka nový vlak. Spoj bude premávať v pracovných dňoch popoludní. Kapacitu na trase zvyšuje ministerstvo dopravy a výstavby po dohode so súkromným dopravcom RegioJet, ktorý na tomto úseku vypravuje vlaky.



"Teším sa, že ponúkame ľuďom ďalšiu možnosť, ako prestúpiť do verejnej osobnej dopravy, čo je naším dlhodobým cieľom. Na tomto úseku navyše cestujúci môžu využiť aj integrovaný cestovný lístok, čo im uľahčuje prestup do mestskej hromadnej dopravy," priblížil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).



Nový osobný vlak do Kvetoslavova bude premávať v pracovných dňoch o 17.05 h, späť do Bratislavy sa bude vracať o 17.50 h. Počas dní pracovného pokoja bude jeho trasa viesť až do Dunajskej Stredy.



"Pôvodný vlak, ktorý v rovnakom čase smeroval z Bratislavy do Komárna, bude teraz presunutý a zrýchlený na spoj, ktorý bude z hlavnej stanice odchádzať o osem minút neskôr, konkrétne o 17.13 h," dodal rezort dopravy. Ďalšie zahustenie spojov v ranných špičkách je v súčasnosti podľa ministerstva pre maximálnu vyťaženosť tejto trate technicky nemožné.



Železničný úsek do Kvetoslavova patrí podľa rezortu k vysoko vyťaženým. "V posledných rokoch sa zahusťuje rozširujúcou sa výstavbou a tým aj zvyšujúcim sa počtom obyvateľov. To prináša ďalšie autá a najmä dopravné kolóny," opísal rezort dopravy. Prípomína, že súkromný dopravca RegioJet sa od apríla stal na tomto úseku súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.