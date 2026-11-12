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Na trati Myjava-Veselí nad Moravou bude trojdňová výluka vlakov
Počas výluky bude v úseku Myjava - Veselí nad Moravou zavedená náhradná autobusová doprava za vlaky číslo 2729, 2707, 2711, 2706, 2710 a 2714.
Autor TASR
Myjava 12. novembra (TASR) - Na železničnej trati číslo 121 Nové Mesto nad Váhom - Veselí nad Moravou bude od 18. do 20. novembra výluka. Obmedzenie sa bude týkať času od 7.20 do 14.05 h. Dôvodom je zvýšenie komfortu a bezpečnosti železničnej dopravy. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) o tom informovali prostredníctvom oblastného riaditeľstva v Trnave.
Počas výluky bude v úseku Myjava - Veselí nad Moravou zavedená náhradná autobusová doprava za vlaky číslo 2729, 2707, 2711, 2706, 2710 a 2714. Autobusy budú zastavovať pred železničnou stanicou v Myjave a vo Vrbovciach, na hlavnej ceste pri zastávke Vrbovce zastávka a na križovatke pri odbočke na železničnú zastávku v Javorníku nad Veličkou.
V obci Brestovec náhradná autobusová doprava zastavovať nebude. Vo Veľkej nad Veličkou bude zastávka na autobusovej zastávke Integrovaného dopravného systému Juhomoravského kraja. ŽSR upozorňujú, že náhradná doprava za vlak číslo 2729 pôjde v odlišnom čase ako pravidelný vlakový spoj.
Počas výluky bude v úseku Myjava - Veselí nad Moravou zavedená náhradná autobusová doprava za vlaky číslo 2729, 2707, 2711, 2706, 2710 a 2714. Autobusy budú zastavovať pred železničnou stanicou v Myjave a vo Vrbovciach, na hlavnej ceste pri zastávke Vrbovce zastávka a na križovatke pri odbočke na železničnú zastávku v Javorníku nad Veličkou.
V obci Brestovec náhradná autobusová doprava zastavovať nebude. Vo Veľkej nad Veličkou bude zastávka na autobusovej zastávke Integrovaného dopravného systému Juhomoravského kraja. ŽSR upozorňujú, že náhradná doprava za vlak číslo 2729 pôjde v odlišnom čase ako pravidelný vlakový spoj.