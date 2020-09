Na trati pri Košiciach sa vykoľajil vozeň rýchlika

Košice 21. septembra (TASR) – V úseku trate Košice – Kostoľany nad Hornádom došlo v pondelok popoludní k vykoľajeniu vozňa rýchlika R 603 z Bratislavy s plánovaným príchodom do Košíc o 13.53 h. Pri nehodovej udalosti nedošlo k zraneniu cestujúcich ani vlakového personálu. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



„Pravdepodobnou príčinou bola technická chyba na výhybke alebo ľudský faktor, udalosť je v štádiu vyšetrovania a bližšie informácie budú známe v ďalších dňoch,“ uviedol hovorca. ZSSK podľa neho aktuálne objednáva a organizuje náhradnú autobusovú dopravu, pričom oslovuje všetkých dostupných dopravcov v rámci regiónu, takisto pripravuje v Košiciach pre cestujúcich stan s pitnou vodou.



„Všetky vlaky v smere do Košíc budú zastavovať v Kysaku, kde budú cestujúci prestupovať na náhradnú autobusovú dopravu, ktorá ich dopraví do Košíc. V opačnom smere bude náhradná autobusová doprava premávať medzi Košicami a Kysakom. Nočné vlaky plánuje ZSSK odkláňať smerom na Prešov. Národný dopravca v tejto chvíli odhaduje meškanie vlakov približne do 120 minút. Situáciu neustále monitorujeme, cestujúcich prosíme, aby svoju cestu vzhľadom na okolnosti zvážili,“ uviedol Kováč.



V danom úseku došlo aj k strhnutiu trakčného vedenia. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pôvodne odhadovali obnovenie premávky vlakov až okolo polnoci. Hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová však pre TASR aktuálne uviedla, že premávka sa obnoví už o 19.00 h.



K prerušeniu železničnej dopravy na danom úseku došlo najprv v pondelok v čase od 0.53 do 6.35 h. Stalo sa tak po tom, ako sa na výhybke v železničnej stanici Košice vykoľajil vozeň počas jazdy pracovného vlaku. Následne vlaky v úseku jazdili po jednej traťovej koľaji zníženou rýchlosťou desať kilometrov za hodinu. Druhá koľaj v úseku je totiž do 28. septembra v plánovanej výluke. Vykoľajenie vozňa rýchlika R 603 PSS Lišiak a strhnuté vedenie napokon popoludní opäť vlakovú premávku zastavilo.