< sekcia Regióny
Na trati Stará Turá - Myjava platí trojdňová výluka
Dôvodom prác je zvýšenie komfortu a bezpečnosti železničnej dopravy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Myjava 25. novembra (TASR) - Železničná doprava v úseku Stará Turá - Myjava je od stredy do piatka (27. 11.) obmedzená. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) naplánovali na trati číslo 121 Nové Mesto nad Váhom - Veselí nad Moravou trojdňovú výluku, počas ktorej budú realizovať úpravy železničnej infraštruktúry. Informovali o tom ŽSR a obe samosprávy na svojich weboch.
Výluka sa uskutoční každý deň v čase od 7.30 do 13.40 h. Dôvodom prác je zvýšenie komfortu a bezpečnosti železničnej dopravy. Počas výluky bude v úseku zabezpečená náhradná autobusová doprava.
V Starej Turej budú autobusy zastavovať pred železničnou stanicou, v Papradi na zastávke Papraď, rázcestie, v Poriadí pred železničnou stanicou a v Myjave takisto pred železničnou stanicou.
ŽSR upozorňujú cestujúcich na dočasné obmedzenia a ospravedlňujú sa za prípadné komplikácie spojené s výlukou.
Výluka sa uskutoční každý deň v čase od 7.30 do 13.40 h. Dôvodom prác je zvýšenie komfortu a bezpečnosti železničnej dopravy. Počas výluky bude v úseku zabezpečená náhradná autobusová doprava.
V Starej Turej budú autobusy zastavovať pred železničnou stanicou, v Papradi na zastávke Papraď, rázcestie, v Poriadí pred železničnou stanicou a v Myjave takisto pred železničnou stanicou.
ŽSR upozorňujú cestujúcich na dočasné obmedzenia a ospravedlňujú sa za prípadné komplikácie spojené s výlukou.