Na trati zo Žiliny do Rajca premávajú historické železničné vozne

Žilina 12. augusta (TASR) - Na trati zo Žiliny do Rajca vozia cestujúcich počas víkendového podujatia Rajecká Anča historické železničné vozne. Podľa historika dopravy Považského múzea (PM) v Žiline Petra Šimka majú jazdy pripomenúť aj históriu trate Žilina - Rajec, ktorá má 124 rokov.



Doplnil, že cestujúcich vozí súprava zo 70. rokov - rad M 152.0, vozeň z 30. rokov a takzvaná Mandarinka, ktorá jazdila na trati v 90. rokoch minulého storočia. "Na zastávke v Rajeckých Tepliciach čaká na cestujúcich prehliadka Múzea dopravy s rôznymi interaktívnymi prvkami. Máme tu tvorivé dielne, modelovú železnicu a ľudia môžu využiť aj individuálny program," uviedol.



Atmosféru vo vlaku spríjemňujú cestujúcim zamestnanci PM v dobových kostýmoch. "Prejdeme sa v kostýmoch, aby to nebolo také 'suché', že sa ľudia iba odvezú. Prípadne ich popozývame na naše najbližšie podujatia," povedala Katarína Maršalová.



Význam Rajeckej doliny stúpol podľa Šimka po výstavbe železnice, ktorá značne pomohla rozvoju priemyslu. "Prispeli na ňu všetky obce z okolia. Znie to neuveriteľne, ale postavili ju za vyše pol roka a slúži dodnes. Spočiatku vlak premával trikrát denne, čo bolo na vtedajšie potreby obyvateľstva postačujúce," priblížil.



Podujatie Rajecká Anča organizuje Považské múzeum a Spoločnosť Považskej dráhy Žilina. Historické železničné vozne jazdia medzi Žilinou a Rajcom v sobotu a v nedeľu 13. augusta.