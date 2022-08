Na trati Zvolen – Kalonda bude opäť jazdiť špeciálny historický vlak

Kalonda 26. augusta (TASR) – Zo Zvolena do obce Kalonda v okrese Lučenec bude v sobotu (27. 8.) už druhý rok vypravený mimoriadny historický vlak. Cestujúcich odvezie do novohradskej obce, kde na nich bude čakať kultúrny program i ďalšie sprievodné aktivity. Mimoriadne vlaky budú premávať aj na trase medzi Lučencom a Kalondou. TASR o tom za organizátorov podujatia informoval predseda združenia Veterany.EU Jaroslav Filo.



Historický motorový vlak s trojicou osobných rušňov s dreveným interiérom a otvorenými nástupnými plošinami vyrazí v sobotu o 8.02 h zo Zvolena, cestujúci budú môcť pristúpiť aj v staniciach Pstruša, Stožok, Detva, Kriváň a Lučenec. V Lučenci historický vlak privítajú folkloristi z Novohradu, ktorí cestujúcim spríjemnia zvyšok trasy až do Kalondy.



"Po skúsenostiach z minulého roku sme sa rozhodli pridať ďalší pár spojov z Lučenca do Kalondy a späť a zabezpečiť tak pravidelnú taktovú dopravu pre cykloturistov, turistov, železničných nadšencov," dodal Filo.



V rámci spestrenia podujatia organizátori pripravili aj kyvadlové jazdy historickým autobusom Karosa na trase Lučenec – Mikušovce – Rapovce – Kalonda a späť ako prípoj k historickému vlaku. Autobusom, ktorý bol zaradený do premávky pred 33 rokmi, bude možné absolvovať aj okružnú fotojazdu po Novohrade.



V obci Kalonda čaká na návštevníkov piknik v parku, vystúpenia folklórnych súborov, kvíz z histórie železníc či možnosť bezplatného požičania bicyklov. Na vodnom diele Kalonda budú mať záujemcovia možnosť vyskúšať si splavovanie Ipľa na motorovom člne či v kanoe. Na spiatočnú cestu do Zvolena vyrazí historický vlak z Kalondy o 16.35 h.



"Naše združenie sa každoročne snaží organizovať veteránske akcie v rôznych regiónoch Slovenska. Teší ma, že v Banskobystrickom kraji sme našli stabilných partnerov, vďaka ktorým môžeme už po druhý raz zorganizovať zážitkové jazdy historickým vlakom do obce Kalonda. Nevylučujeme preto, že v budúcnosti zavítame aj na ďalšie zaujímavé miesta v tomto regióne," skonštatoval Filo.