Na Trenčianskom hrade objavili keltskú jamu s kostrovými pozostatkami
Odborník z múzea viedol archeologický výskum aj v roku 2020, v trenčianskom lesoparku Brezina vtedy objavili keltské obetisko.
Autor TASR
Trenčín 27. augusta (TASR) - Archeologický výskum v rámci rekonštrukčných prác na Trenčianskom hrade priniesol unikátny nález. Odborníci v hradnom jadre odkryli keltskú obetnú jamu z mladšej doby železnej s kostrovými pozostatkami najmenej piatich ľudí. TASR o tom v stredu informovala vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne Katarína Špačková.
„Jama, ktorú sme spočiatku považovali za zásobnicu potravín, ukrývala v hlbších vrstvách ľudské kosti a lebky. Išlo najmenej o piatich jedincov. Ich rozmiestnenie jasne dokazuje, že išlo o obetnú jamu, do ktorej boli tieto ľudské ostatky nahádzané,“ vysvetlil archeológ Trenčianskeho múzea Juraj Malec.
Odborník z múzea viedol archeologický výskum aj v roku 2020, v trenčianskom lesoparku Brezina vtedy objavili keltské obetisko. Následne skúmal aj Panskú kaplnku na hrade v roku 2024. „Vďaka vlaňajšiemu výskumu sme objavili vrstvy keltského osídlenia na hornom hrade. Dokázali sme tak, že keltské oppidum sa okrem Čerešňového sadu rozprestieralo aj na území dnešného horného hradu. Aktuálny nález obetnej jamy dáva tomuto oppidu veľký význam,“ skonštatoval Malec.
Na území Slovenska podľa neho doposiaľ zachytili nález podobného charakteru napríklad na oppide na Bratislavskom hrade a na Havránku neďaleko Liptovskej Mary.
„Archeologický prieskum súvisí s rekonštrukciou parkánového múru, ktorý bol v havarijnom stave. Jeho rekonštrukciu múzeum financuje z dotačného programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom vo výške 350.000 eur, zvyšných 270.000 eur hradí z vlastných zdrojov,“ priblížila Špačková.
Trenčiansky hrad sa v súčasnosti pripravuje na rok 2026, kedy bude mesto Trenčín Európskym hlavným mestom kultúry. Súčasťou aktuálnych stavebných rekonštrukcií na hrade je práve aj archeologický prieskum. Riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko považuje nález za dôkaz, že hrad ešte stále skrýva mnohé tajomstvá. „Aj po rozsiahlych archeologických prieskumoch v druhej polovici 20. storočia a po viacerých rekonštrukciách objektov ostávajú stále miesta, ktoré neboli preskúmané. Je skvelé, že aj dnes môžeme a vieme prinášať nové archeologické objavy z Trenčianskeho hradu,“ skonštatoval.
Aktuálny nález sa nachádza v hĺbke 230 centimetrov pod dnešným terénom a výskum na mieste pokračuje. Jednotlivé vrstvy odborníci detailne očistia a budú analyzovať v spolupráci s antropológmi. „Trenčianske múzeum plánuje tento jedinečný objav v budúcnosti predstaviť aj verejnosti v rámci novej expozície priamo na Trenčianskom hrade,“ dodala Špačková.
