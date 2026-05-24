< sekcia Regióny
Na Trenčianskom hrade odštartuje výstava mladých srbských umelcov
Usporiadateľmi výstavy sú Trenčiansky samosprávny kraj, Spolok Srbov na Slovensku, Nadácia Pro Patria a občianske združenie Cyrilometodiada.
Autor TASR
Trenčín 24. mája (TASR) - Výsledkom duchovných tvorivých kresťanských umeleckých dielní v srbskej Donja Branjevina a na Devíne je výstava obrazov deviatich mladých srbských výtvarníkov na Trenčianskom hrade nazvanej Od bohyne k Bohorodičke, vdýchnuté Božím Duchom. Výstava sa začne v pondelok (25. 5.) o 16.00 h vernisážou na hrade. Informovala o tom Daniela Suchá z občianskeho druženia Cyrilometodiada.
„Cieľom tvorivých dielní bolo združovať nadaných, vzdelaných maliarov v oboch krajinách, ako aj mimo nich, aby boli svedkami Božieho slova prostredníctvom maľby. A keďže je jazyk umenia univerzálny a schopný jasne hovoriť, tieto umelecké tvorivé dielne sa zaoberajú vecami potrebnými dnešnému človeku, zmätenému a hľadajúcemu svoj vlastný zmysel,“ uviedla Suchá.
Súčasťou vernisáže bude i prezentácia odpisu vzácneho Miroslavovho evanjeliára z 12. storočia, ktorý je v osobnom vlastníctve Stane Ribića, predsedu Spolku Srbov na Slovensku. Miroslavov evanjeliár je najstarší srbský evanjeliár písaný cyrilikou a pomenovaný podľa kniežaťa Miroslava. Na kópiu tejto knihy skladajú sľub srbskí prezidenti pri slávnostnom uvedení do svojho úradu.
Usporiadateľmi výstavy sú Trenčiansky samosprávny kraj, Spolok Srbov na Slovensku, Nadácia Pro Patria a občianske združenie Cyrilometodiada.
„Cieľom tvorivých dielní bolo združovať nadaných, vzdelaných maliarov v oboch krajinách, ako aj mimo nich, aby boli svedkami Božieho slova prostredníctvom maľby. A keďže je jazyk umenia univerzálny a schopný jasne hovoriť, tieto umelecké tvorivé dielne sa zaoberajú vecami potrebnými dnešnému človeku, zmätenému a hľadajúcemu svoj vlastný zmysel,“ uviedla Suchá.
Súčasťou vernisáže bude i prezentácia odpisu vzácneho Miroslavovho evanjeliára z 12. storočia, ktorý je v osobnom vlastníctve Stane Ribića, predsedu Spolku Srbov na Slovensku. Miroslavov evanjeliár je najstarší srbský evanjeliár písaný cyrilikou a pomenovaný podľa kniežaťa Miroslava. Na kópiu tejto knihy skladajú sľub srbskí prezidenti pri slávnostnom uvedení do svojho úradu.
Usporiadateľmi výstavy sú Trenčiansky samosprávny kraj, Spolok Srbov na Slovensku, Nadácia Pro Patria a občianske združenie Cyrilometodiada.