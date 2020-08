Na Trenčianskom hrade otvorili dobovú včelnicu

Trenčín 29. augusta (TASR) - V areáli Trenčianskeho hradu pribudla dobová včelnica. Obývajú ju zatiaľ štyri včelie rodiny, prostredníctvom ktorých chcú Trenčianske múzeum a včelári vzdelávať návštevníkov dominanty Považia o ekológii a trvalej udržateľnosti. Dobovú včelnicu slávnostne otvorili v týchto dňoch, informovala Radovana Keliarová z Trenčianskeho múzea v Trenčíne.



Včelnica vznikla v rámci spoločného projektu Trenčianskeho múzea v Trenčíne a Včelárskeho ekologického spolku Slovenska pod názvom Keď včelárenie bolo remeslom blízkym prírode. "Včelársko-ekologický projekt vznikal dva roky a je založený na princípe trvalej udržateľnosti vzdelávania verejnosti. Určený je najmä deťom a mladej generácii," spomenul riaditeľ múzea Peter Martinisko.



Dobová včelnica bude podľa neho súčasťou vzdelávacích aktivít múzea, na ktorých sa budú môcť zúčastniť návštevníci niekoľkokrát do mesiaca pod dozorom včelára.



Autor myšlienky umiestnenia úľov na hrade Martin Hodoško a jeho kolegovia zo včelárskeho spolku chcú deťom ukázať, že včela, príroda a človek sú jeden spojený kruh. "Včely na Trenčianskom hrade sú ekologicky chované s ohľadom na ich prirodzenosť. Pretože sa tento superorganizmus evolučne vyvíjal desiatky miliónov rokov, človek by mal do ich života robiť čo najmenej zásahov. V budúcnosti by sa mal vžiť skôr do úlohy pozorovateľa a brať im iba prebytky," priblížil Hodoško. To je podľa neho jeden z veľmi dôležitých faktorov ovplyvňujúcich prežitie včiel ako druhu, pretože ich hlavnou úlohou v ekosystémoch je opeľovacia činnosť.



"Rôznymi aktivitami by sme radi zmenili pohľad verejnosti na to, že včela bola primárne stvorená na to, aby opeľovala, zachovávala biotopy, stabilitu ekosystémov a celej prírody, a nielen pre med," vysvetlil Michal Bizoň, podpredseda Včelárskeho ekologického spolku Slovenska.



Do projektu dobovej včelnice doposiaľ jeho iniciátori investovali sumu vo výške približne 17.000 eur. Využili na to sponzorské príspevky od viac ako 90 oslovených partnerov. Trenčianske múzeum v Trenčíne sa zaviazalo prispieť každý rok sumou 1500 eur. V dobovej včelnici sú tohto času ubytované štyri včelie rodiny, ďalšie včely pribudnú vo zvyšných troch úľoch na jar budúceho roka. "Už teraz sú dobové úle veľkým lákadlom pre návštevníkov. Veríme, že umiestnením dobovej včelnice a chovom včelích rodín spestríme prehliadku hradu, vzbudíme záujem a zvedavosť najmä u mladých ľudí a detí o prírodu a včelárstvo ako tradíciu, poukážeme na dôležitosť a význam včiel pre život a podporíme myšlienku ich záchrany," skonštatovala Keliarová.